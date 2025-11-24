Илья Протас вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров-новичков АХЛ
19-летний белорусский форвард Илья Протас вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров-новичков АХЛ.
Всего в текущем сезоне на счету проспекта «Вашингтона» 15 (7+8) очков в 16 встречах при полезности «+6» и двух минутах штрафа. Он является лучшим снайпером и бомбардиром «Херши».
Его результативная и голевая серия достигла пяти матчей (5+5).
Первая десятка бомбардиров среди новичков выглядит следующим образом: