Мерц: Мирного плана по Украине не будет без одобрения Европы 1 24.11.2025, 19:36

Он подчеркнул, что Киев нельзя склонять к территориальным уступкам.

Никакого мирного плана для Украины не может быть принято без согласования его Европой. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в понедельник, 24 ноября, - день проведения в столице Анголы Луанде неформального саммита лидеров ЕС, созванного для обсуждения результатов мирных переговоров по Украине, прошедших накануне в Женеве, пишет «Немецкая волна».

- Для нас важно, что никакого мирного плана для Украины не может быть, если мы не дадим добро в отношении вопросов, касающихся европейских интересов и европейского суверенитета, - подчеркнул глава германского правительства, выступая перед журналистами.

- Украинские интересы - это и европейские интересы, и мы хотим вместе обеспечить их долгосрочное соблюдение, - указал он. В частности, по словам Мерца, к таким общим интересам относится и то, что Киев «нельзя принуждать к односторонним территориальным уступкам».

Мерц о гарантиях безопасности для Украины

Кроме того, важно, чтобы Украина «и в будущем могла эффективно защищать себя от проявлений агрессии». Для этого ей нужны сильные ВС и надежные гарантии безопасности партеров, добавил канцлер ФРГ.

В то же время Фридрих Мерц отметил, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора , который он провел с ним на прошлой неделе, проявил открытость по отношению к совместно разработанному мирному плану по Украине .

«И это именно то, чего представители Украины, Соединенных Штатов Америки и члены ЕС достигли вчера в Женеве», - сообщил канцлер ФРГ. «Мы приветствуем, что эти переговоры в Женеве состоялись. Мы приветствуем также промежуточные результаты», - добавил он.

Теперь, по словам Мерца, важно привлечь Россию к переговорам. В то же время, по словам Фридриха Мерца, он не рассчитывает, что на этой неделе в процессе мирного урегулирования в Украине будет совершен прорыв.

