Мигранты снова попытались нелегально попасть из Беларуси в Литву 1 24.11.2025, 19:48

1,088

После трех недель затишья.

За минувшие сутки, 23 ноября, Литва зафиксировала 12 попыток мигрантов нелегально пересечь границу со стороны Беларуси.

До этого в течение 22 дней (с 1 ноября) не было попыток нарушения границы, показал проведенный «Позіркам» анализ ежедневных данных Службы охраны государственной границы Литвы.

Обращает на себя внимание тот факт, что спокойствие на белорусско-литовском участке границы установилось вскоре после того, как Вильнюс закрыл пункты пропуска из-за массового прилета из Беларуси метеорологических шаров с контрабандой. Попытки возобновились спустя несколько дней после открытия границы (20 ноября).

