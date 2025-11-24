Мигранты снова попытались нелегально попасть из Беларуси в Литву

Мигранты снова попытались нелегально попасть из Беларуси в Литву1
После трех недель затишья.
За минувшие сутки, 23 ноября, Литва зафиксировала 12 попыток мигрантов нелегально пересечь границу со стороны Беларуси.
До этого в течение 22 дней (с 1 ноября) не было попыток нарушения границы, показал проведенный «Позіркам» анализ ежедневных данных Службы охраны государственной границы Литвы.
Обращает на себя внимание тот факт, что спокойствие на белорусско-литовском участке границы установилось вскоре после того, как Вильнюс закрыл пункты пропуска из-за массового прилета из Беларуси метеорологических шаров с контрабандой. Попытки возобновились спустя несколько дней после открытия границы (20 ноября).