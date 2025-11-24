закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 20:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мигранты снова попытались нелегально попасть из Беларуси в Литву

1
  • 24.11.2025, 19:48
  • 1,088
Мигранты снова попытались нелегально попасть из Беларуси в Литву

После трех недель затишья.

За минувшие сутки, 23 ноября, Литва зафиксировала 12 попыток мигрантов нелегально пересечь границу со стороны Беларуси.

До этого в течение 22 дней (с 1 ноября) не было попыток нарушения границы, показал проведенный «Позіркам» анализ ежедневных данных Службы охраны государственной границы Литвы.

Обращает на себя внимание тот факт, что спокойствие на белорусско-литовском участке границы установилось вскоре после того, как Вильнюс закрыл пункты пропуска из-за массового прилета из Беларуси метеорологических шаров с контрабандой. Попытки возобновились спустя несколько дней после открытия границы (20 ноября).

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип