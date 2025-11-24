закрыть
Европарламент проведет срочные дебаты о мирном плане для Украины

  • 24.11.2025, 19:49
Европарламент проведет срочные дебаты о мирном плане для Украины

Названа дата.

Европейский парламент внесет изменения в повестку дня с целью провести срочные дебаты в среду, 26 ноября, относительно позиции Европейского Союза по подготовке мирного плана для Украины.

Об этом «Европейской правде» сообщили представители нескольких политических групп Европарламента.

Европарламент обсудит мирный план для Украины и заслушает позицию Еврокомиссии и Совета ЕС по этому поводу.

Ожидается, что в заседании примет участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

- Неотложные дебаты о позиции Европейского Союза внесут в повестку дня пленарного заседания Европарламента на этой неделе по требованию крупнейших политических групп, – сообщил один из собеседников.

Дебаты будут назначены на 9:00 (11:00 по Минску) в среду, 26 ноября.

Перед началом дебатов представители Европейской комиссии и Совета ЕС выступят с заявлениями о результатах участия ЕС в переговорах относительно мирного процесса в Украине.

Голосование за резолюцию по указанному вопросу на текущей сессии Европарламента не предусмотрено.

