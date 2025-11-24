Европарламент проведет срочные дебаты о мирном плане для Украины
- 24.11.2025, 19:49
Названа дата.
Европейский парламент внесет изменения в повестку дня с целью провести срочные дебаты в среду, 26 ноября, относительно позиции Европейского Союза по подготовке мирного плана для Украины.
Об этом «Европейской правде» сообщили представители нескольких политических групп Европарламента.
Европарламент обсудит мирный план для Украины и заслушает позицию Еврокомиссии и Совета ЕС по этому поводу.
Ожидается, что в заседании примет участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- Неотложные дебаты о позиции Европейского Союза внесут в повестку дня пленарного заседания Европарламента на этой неделе по требованию крупнейших политических групп, – сообщил один из собеседников.
Дебаты будут назначены на 9:00 (11:00 по Минску) в среду, 26 ноября.
Перед началом дебатов представители Европейской комиссии и Совета ЕС выступят с заявлениями о результатах участия ЕС в переговорах относительно мирного процесса в Украине.
Голосование за резолюцию по указанному вопросу на текущей сессии Европарламента не предусмотрено.