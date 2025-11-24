Европарламент проведет срочные дебаты о мирном плане для Украины 24.11.2025, 19:49

Названа дата.

Европейский парламент внесет изменения в повестку дня с целью провести срочные дебаты в среду, 26 ноября, относительно позиции Европейского Союза по подготовке мирного плана для Украины.

Об этом «Европейской правде» сообщили представители нескольких политических групп Европарламента.

Европарламент обсудит мирный план для Украины и заслушает позицию Еврокомиссии и Совета ЕС по этому поводу.

Ожидается, что в заседании примет участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

- Неотложные дебаты о позиции Европейского Союза внесут в повестку дня пленарного заседания Европарламента на этой неделе по требованию крупнейших политических групп, – сообщил один из собеседников.

Дебаты будут назначены на 9:00 (11:00 по Минску) в среду, 26 ноября.

Перед началом дебатов представители Европейской комиссии и Совета ЕС выступят с заявлениями о результатах участия ЕС в переговорах относительно мирного процесса в Украине.

Голосование за резолюцию по указанному вопросу на текущей сессии Европарламента не предусмотрено.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com