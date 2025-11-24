Украина запускает революционную технологию от Starlink

Украина запускает революционную технологию от Starlink1
- 24.11.2025, 20:14
Об этом заявил министр цифровой трансформации страны.
Украина внедряет новую технологию связи, которая позволит людям оставаться на контакте даже во время длительных отключений света и атак по критической инфраструктуре.
Об этом 24 ноября сообщил Михаил Федоров, возглавляющий Министерство цифровой трансформации страны.
«SMS без наземной связи - «Киевстар» запускает Starlink Direct to Cell на всю Украину», - написал министр.
С его слов, Украина входит в число мировых лидеров, которые первыми начали использовать систему Starlink Direct to Cell. Теперь смартфон сможет автоматически переключаться на спутниковый канал и отправлять SMS даже при полном отсутствии мобильного покрытия. Никаких дополнительных настроек или платежей пользователям не потребуется.
- Украинцы смогут отправлять SMS родным и при необходимости делиться своим местонахождением, - отметил он.
Министр добавил, что запуск спутниковой передачи сообщений особенно важен в условиях постоянных попыток России разрушить энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру Украины. Он подчеркнул стремление страны продолжать модернизацию даже в условиях войны.
«Украина - страна инноваций, которая продолжает развиваться, несмотря на атаки, блэкауты и постоянные удары по критической инфраструктуре… Мы первыми в мире интегрируем ИИ в государственные процессы, запускаем революционные услуги в «Дія», развиваем индустрию defense tech и уникальную систему е-баллов. Именно здесь рождаются новые технологии, которые станут примером для всего мира. И запуск первыми в Европе Direct to Cell это подтверждает», - написал Федоров.
Глава Минцифры отметил, что развитие электронных коммуникаций остается ключевым направлением работы ведомства.
«Мы уже привлекли более 50 тысяч терминалов Starlink, вместе с операторами запустили национальный роуминг и готовимся к тестированию 5G в городах Украины», - рассказал Федоров.
Следующим шагом станет расширение возможностей Direct to Cell. По словам Федорова, планируется в будущем «запуск голосовых звонков и мобильного интернета».
Новая технология станет еще одной гарантией того, что даже при полном отключении мобильной сети люди смогут отправить сообщение родным, вызвать помощь или сообщить о своем местоположении.