Украина запускает революционную технологию от Starlink 1 24.11.2025, 20:14

Об этом заявил министр цифровой трансформации страны.

Украина внедряет новую технологию связи, которая позволит людям оставаться на контакте даже во время длительных отключений света и атак по критической инфраструктуре.

Об этом 24 ноября сообщил Михаил Федоров, возглавляющий Министерство цифровой трансформации страны.

«SMS без наземной связи - «Киевстар» запускает Starlink Direct to Cell на всю Украину», - написал министр.

С его слов, Украина входит в число мировых лидеров, которые первыми начали использовать систему Starlink Direct to Cell. Теперь смартфон сможет автоматически переключаться на спутниковый канал и отправлять SMS даже при полном отсутствии мобильного покрытия. Никаких дополнительных настроек или платежей пользователям не потребуется.

- Украинцы смогут отправлять SMS родным и при необходимости делиться своим местонахождением, - отметил он.

Министр добавил, что запуск спутниковой передачи сообщений особенно важен в условиях постоянных попыток России разрушить энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру Украины. Он подчеркнул стремление страны продолжать модернизацию даже в условиях войны.

«Украина - страна инноваций, которая продолжает развиваться, несмотря на атаки, блэкауты и постоянные удары по критической инфраструктуре… Мы первыми в мире интегрируем ИИ в государственные процессы, запускаем революционные услуги в «Дія», развиваем индустрию defense tech и уникальную систему е-баллов. Именно здесь рождаются новые технологии, которые станут примером для всего мира. И запуск первыми в Европе Direct to Cell это подтверждает», - написал Федоров.

Глава Минцифры отметил, что развитие электронных коммуникаций остается ключевым направлением работы ведомства.

«Мы уже привлекли более 50 тысяч терминалов Starlink, вместе с операторами запустили национальный роуминг и готовимся к тестированию 5G в городах Украины», - рассказал Федоров.

Следующим шагом станет расширение возможностей Direct to Cell. По словам Федорова, планируется в будущем «запуск голосовых звонков и мобильного интернета».

Новая технология станет еще одной гарантией того, что даже при полном отключении мобильной сети люди смогут отправить сообщение родным, вызвать помощь или сообщить о своем местоположении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com