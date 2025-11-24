закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 20:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина запускает революционную технологию от Starlink

1
  • 24.11.2025, 20:14
Украина запускает революционную технологию от Starlink

Об этом заявил министр цифровой трансформации страны.

Украина внедряет новую технологию связи, которая позволит людям оставаться на контакте даже во время длительных отключений света и атак по критической инфраструктуре.

Об этом 24 ноября сообщил Михаил Федоров, возглавляющий Министерство цифровой трансформации страны.

«SMS без наземной связи - «Киевстар» запускает Starlink Direct to Cell на всю Украину», - написал министр.

С его слов, Украина входит в число мировых лидеров, которые первыми начали использовать систему Starlink Direct to Cell. Теперь смартфон сможет автоматически переключаться на спутниковый канал и отправлять SMS даже при полном отсутствии мобильного покрытия. Никаких дополнительных настроек или платежей пользователям не потребуется.

- Украинцы смогут отправлять SMS родным и при необходимости делиться своим местонахождением, - отметил он.

Министр добавил, что запуск спутниковой передачи сообщений особенно важен в условиях постоянных попыток России разрушить энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру Украины. Он подчеркнул стремление страны продолжать модернизацию даже в условиях войны.

«Украина - страна инноваций, которая продолжает развиваться, несмотря на атаки, блэкауты и постоянные удары по критической инфраструктуре… Мы первыми в мире интегрируем ИИ в государственные процессы, запускаем революционные услуги в «Дія», развиваем индустрию defense tech и уникальную систему е-баллов. Именно здесь рождаются новые технологии, которые станут примером для всего мира. И запуск первыми в Европе Direct to Cell это подтверждает», - написал Федоров.

Глава Минцифры отметил, что развитие электронных коммуникаций остается ключевым направлением работы ведомства.

«Мы уже привлекли более 50 тысяч терминалов Starlink, вместе с операторами запустили национальный роуминг и готовимся к тестированию 5G в городах Украины», - рассказал Федоров.

Следующим шагом станет расширение возможностей Direct to Cell. По словам Федорова, планируется в будущем «запуск голосовых звонков и мобильного интернета».

Новая технология станет еще одной гарантией того, что даже при полном отключении мобильной сети люди смогут отправить сообщение родным, вызвать помощь или сообщить о своем местоположении.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип