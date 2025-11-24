«У Лукашенко аж морда малиновой стала» 24.11.2025, 20:22

1,108

Белорусы жестко ответили диктатору.

В пятницу Лукашенко три с половиной часа вещал о работе ученых, периодически срываясь в их адрес. Мол, наступило «время конкретных дел»

Читатели сайта Charter97.org в комментариях жестко ответили диктатору. Приводим некоторые из них:

«Какая наука в колхозе ? У власти 30 лет находится ретроград (от лат. retrogradus - идущий назад, противник общественного, культурного, научного прогресса; реакционер) и целиком необразованный самодур».

«Люди сами разберутся, где им работать. Все идет к тому, что работать некому будет».

«У Синепалого мозга уже давно нет...»

«Чем ближе крах подобной системы, тем яростнее желание руководителей всех уровней вырвать из корыта последнее, успеть, пока не урвал сосед по вертикали или горизонтали, потому что следующего такого шанса может не быть. Все эти титулованные «ученые»-казнокрады прекрасно осознают, в какую пропасть летит страна».

«Таракану наука - враг».

«Так орал, что аж морда, наверное, малиновой стала».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com