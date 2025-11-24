«Это была наша спецоперация»1
Эксперт раскрыл, почему украинскую ракету «Фламинго» сначала замаскировали под иностранную.
Fire Point представила ракету FP-5 «Фламинго» на выставке в ОАЭ под брендом Milanion Group. Компания таким образом скрыла от России истинное происхождение разработки.
Это позволило Украине выкупить на мировом рынке старые советские авиадвигатели АИ-25 и АИ-25ТЛ, которые используются в производстве ракеты. Об этом пишет «24 Канал» со ссылкой на Defense Express.
Ракету FP-5 «Фламинго» в Украине впервые представили в августе 2025 года, но ее дебют на международной арене состоялся в феврале этого же года.
На выставке IDEX-2025 в ОАЭ макет презентовали на стенде компании Milanion Group. Их штаб-квартира расположена в ОАЭ, а в Великобритании компания имеет свое подразделение.
По словам главного конструктора и совладельца Fire Point Дениса Штилермана, такая презентация была спецоперацией. Так удалось отвлечь внимание России от массовой скупки старых двигателей АИ-25 и АИ-25ТЛ.
- Мы попросили через друзей дать нам стенд, разместили там макет. И таким образом массовая закупка двигателей АИ-25 и АИ-25ТЛ не вызвала у россиян никаких подозрений. Когда они спохватились, мы уже подобрали все, что было на рынке, – рассказал Штилерман.