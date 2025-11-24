«Китай бьет в спину Путину» 2 24.11.2025, 20:39

7,126

Си Цзиньпин резко поднял цены для РФ.

Китай резко поднял цены на товары для российского военно-промышленного комплекса, воспользовавшись тем, что Россия после западных санкций стала зависеть от китайского импорта.

Как показало исследование Института исследований развивающихся экономик Банка Финляндии (Bofit), которое изучила Financial Times (перевод — dialog.ua), поставки в РФ подорожали почти в 10 раз сильнее, чем для других стран.

По данным Bofit, с 2021 по 2024 год китайские товары, подпадающие под экспортный контроль, подорожали для России в среднем на 87%. Для остальных государств аналогичная продукция выросла в цене всего на 9%. Фактически Китай стал наживаться на экономической изоляции Москвы и ее критической зависимости от комплектующих для ВПК.

К примеру, поставки китайских подшипников в Россию подорожали на 76%, хотя физический объем импорта даже снизился на 13%, то есть рост цен связан не с увеличением поставок, а исключительно с наценкой.

Похожая ситуация наблюдается и в Турции: санкционные товары обходятся российским компаниям на 25-55% дороже обычных.

В среднем цены на критически важный санкционный импорт в Россию выросли на 75% за три года, тогда как остальные категории товаров почти не изменились в стоимости. Санкции серьезно ограничили технологические возможности России, а попытки обхода через Китай лишь сделали закупки еще дороже.

Западные чиновники считают такой эффект приемлемым: резкий рост цен снижает реальный объем закупок для российского ВПК. Один из собеседников FT прямо сказал, что удорожание на 80% фактически сокращает возможности Кремля вдвое.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com