Кевин Спейси ответил на слухи о «бездомности»

Актер получил волну поддержки.

Распространённые в СМИ заголовки о том, что известный американский актер Кевин Спейси якобы стал бездомным, вызвали неожиданную волну поддержки: тысячи людей написали актёру и предложили ему место для проживания. В ответ Спейси записал видеообращение, в котором объяснил, что ситуацию неправильно подали журналисты, пишет korrespondent.net.

Ранее актёр дал интервью британскому The Telegraph, где рассказал, что в последнее время много путешествует и живёт в отелях и Airbnb, работая лаунж-певцом. Материал получил громкий заголовок Бездомный, отменённый и поёт на Кипре, из-за чего в медиапространстве возникли слухи о его «трудном положении».

Спейси объяснил, что его слова о «жизни на чемоданах» касались не бедности, а стиля жизни, который он уже проживал в начале карьеры.

«Я буквально живу в отелях, езжу туда, где есть работа. У меня нет постоянного дома - и это то, что я пытался объяснить», - сказал актёр в интервью.

Когда же в соцсетях начали распространяться чувствительные заголовки о «бездомности», Спейси опубликовал видео в Instagram, обращаясь ко всем, кто написал ему с предложениями приюта:

«Я искренне тронут вашей щедростью. Но было бы нечестно позволить вам думать, что я действительно бездомный, как это подаётся в заголовках».

Актёр добавил, что не стремился сравнивать себя с людьми, которые действительно оказались на улице или живут в машинах: «Есть очень много людей, которые переживают настоящие финансовые трудности. Я за них очень переживаю. Но из статьи видно, что я не один из них».

