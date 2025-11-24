закрыть
24 ноября 2025, понедельник
Каллас срочно созывает глав МИД ЕС

  • 24.11.2025, 21:00
Каллас срочно созывает глав МИД ЕС
Кая Каллас

Чтобы обсудить мирный план для Украины.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас созывает внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам в среду, 26 ноября, для обсуждения мирного плана для Украины.

Об этом «Европейской правде» сообщил осведомленный с процессами чиновник ЕС.

Министры иностранных дел Евросоюза обсудят мирный план для Украины 26 ноября.

- Высокий представитель ЕС созывает Совет ЕС по иностранным делам в эту среду, чтобы обсудить подготовку мирного плана для Украины и роль ЕС в этом процессе, – сообщил источник.

Он отметил, что заседание соберется в виртуальном формате по видеосвязи.

