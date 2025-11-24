Путин проведет «двустороннюю встречу» с Лукашенко

Путин проведет «двустороннюю встречу» с Лукашенко4
- 24.11.2025, 21:23
- 2,586
Диктаторы встретятся в Бишкеке.
Российский диктатор Владимир Путин 26 ноября в Бишкеке (Кыргызстан) встретится с Лукашенко. Об этом журналистам сообщил помощник правителя РФ Юрий Ушаков, пишет ТАСС.
«После завершения «переговоров» и государственного приема состоится беседа с Лукашенко, а вечером того же дня, 26 ноября, состоится неформальный обед с участием глав государств — членов ОДКБ», — рассказал Ушаков.
Официальный визит в Кыргызстан у Путина пройдет 25−27 ноября. Там состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.