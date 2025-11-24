закрыть
Путин проведет «двустороннюю встречу» с Лукашенко

4
  • 24.11.2025, 21:23
  • 2,586
Путин проведет «двустороннюю встречу» с Лукашенко

Диктаторы встретятся в Бишкеке.

Российский диктатор Владимир Путин 26 ноября в Бишкеке (Кыргызстан) встретится с Лукашенко. Об этом журналистам сообщил помощник правителя РФ Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«После завершения «переговоров» и государственного приема состоится беседа с Лукашенко, а вечером того же дня, 26 ноября, состоится неформальный обед с участием глав государств — членов ОДКБ», — рассказал Ушаков.

Официальный визит в Кыргызстан у Путина пройдет 25−27 ноября. Там состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.

