Путин проведет «двустороннюю встречу» с Лукашенко 4 24.11.2025, 21:23

Диктаторы встретятся в Бишкеке.

Российский диктатор Владимир Путин 26 ноября в Бишкеке (Кыргызстан) встретится с Лукашенко. Об этом журналистам сообщил помощник правителя РФ Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«После завершения «переговоров» и государственного приема состоится беседа с Лукашенко, а вечером того же дня, 26 ноября, состоится неформальный обед с участием глав государств — членов ОДКБ», — рассказал Ушаков.

Официальный визит в Кыргызстан у Путина пройдет 25−27 ноября. Там состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.

