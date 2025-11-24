В Сеть попала интересная задача на дедуктивное мышление

В Сеть попала интересная задача на дедуктивное мышление3
Испытайте себя.
Дедуктивное мышление — это не просто умение решать задачи, а способность выстраивать цепочку рассуждений: от фактов — к выводу, от частного — к общему. Именно так работает ум настоящего аналитика, следователя или инженера, отмечает «Вокруг света».
Если решите — у вас настоящий «ум конструктора»: вы умеете анализировать, замечать детали и строить логику, не запутавшись в догадках.
Если нет — не беда. Дедукция — это как мышца: чем чаще тренируешь, тем быстрее начинаешь видеть решение там, где другим кажется сплошная загадка.
Задача:
Мужчина в шляпе — известнейший изобретатель. Несколько дней назад он закончил работу над удивительной вещью, которая может изменить весь мир к лучшему, конечно, только в том случае, если она не попадет в руки злодеев. А они уже спят и видят, как бы ее заполучить! Шпион не первый день выслеживает ученого. Вам выдался шанс его поймать и покончить с преследованием профессора раз и навсегда. Сможете найти шпиона быстрее чем за 10 секунд? Приступим!
