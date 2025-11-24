Одесса под атакой российских дронов 1 24.11.2025, 21:41

В городе пожары, частично исчез свет.

Российская оккупационная армия в понедельник, 24 ноября, атакует Одессу дронами, в городе начались пожары.

Как передает «Униан», воздушная тревога была объявлена около 19:15 (по Минску). Мониторинговые каналы сообщили, что много дронов движутся со стороны Черного моря в сторону Одессы. Уже вскоре начались взрывы и стрельба.

Дроны фиксируются в разных районах города, в том числе в центре города, в районе порта, в Пересыпском районе и тому подобное. По словам очевидцев, есть попадания в жилые дома, в частности люди говорят, что «прилет» произошел во двор многоэтажки. Люди видят огонь и дым.

Также, очевидцы рассказали, что в части города исчез свет, но связано ли это с последствиями российских ударов - пока неизвестно. Кроме того, жители сообщают, что в городе проблемы с электротранспортом - на определенных улицах «замерли» троллейбусы и трамваи.

Мониторинговые каналы предупредили, что вражеские беспилотники фиксируются также на юге Одесской области.

Позже начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате вражеской атаки в части города отсутствует электроснабжение. Работает городской оперативный штаб.

- Также на некоторых маршрутах есть перебои в движении электротранспорта. Соответствующие службы работают над устранением последствий, - сказал чиновник.

