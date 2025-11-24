закрыть
Литва и Латвия дадут скоординированный ответ на гибридные атаки Беларуси

3
  • 24.11.2025, 21:50
  • 1,104
Об этом заявил глава МИД Литвы.

Литва и Латвия планируют дать «скоординированный ответ на гибридные атаки Беларуси». Об этом сообщил в соцсети Х глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

«Сегодня встретился с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже в кулуарах заседания Совета по иностранным делам Европейского союза, чтобы обсудить скоординированный ответ на гибридные атаки Беларуси на Литву и Латвию, включая нарушения суверенного воздушного пространства наших стран и угрозы гражданской авиации», — подчеркнул Будрис.

Напомним, аэропорт Вильнюса в ночь на 24 ноября дважды приостанавливал работу из-за воздушных шаров.

