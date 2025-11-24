Литва и Латвия дадут скоординированный ответ на гибридные атаки Беларуси

Литва и Латвия дадут скоординированный ответ на гибридные атаки Беларуси3
- 24.11.2025, 21:50
Об этом заявил глава МИД Литвы.
Литва и Латвия планируют дать «скоординированный ответ на гибридные атаки Беларуси». Об этом сообщил в соцсети Х глава МИД Литвы Кястутис Будрис.
Met today with 🇱🇻 Foreign Minister @Braze_Baiba on the sidelines of 🇪🇺 #FAC Trade to discuss a coordinated response to Belarusian hybrid attacks against Lithuania and Latvia, including violations of our countries’ sovereign airspace and threats to civil aviation.— Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) November 24, 2025
Grateful to… pic.twitter.com/rl9DLkkOBX
«Сегодня встретился с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже в кулуарах заседания Совета по иностранным делам Европейского союза, чтобы обсудить скоординированный ответ на гибридные атаки Беларуси на Литву и Латвию, включая нарушения суверенного воздушного пространства наших стран и угрозы гражданской авиации», — подчеркнул Будрис.
Напомним, аэропорт Вильнюса в ночь на 24 ноября дважды приостанавливал работу из-за воздушных шаров.