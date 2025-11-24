В Беларуси решили пересмотреть список разрешенных видов деятельности для ИП 24.11.2025, 22:23

Лукашисты хотят «скорректировать» четыре кодекса и 26 законов.

«Депутаты» приняли в первом чтении законопроект, который направлен на «реформирование законодательства» по вопросам предпринимательской деятельности, пишет Offece Life.

В документе в том числе закреплены понятия:

- физическое лицо, осуществляющее индивидуальную предпринимательскую деятельность;

- индивидуальный предприниматель;

- физическое лицо, осуществляющее самостоятельную профессиональную деятельность;

- физическое лицо, осуществляющее ремесленную деятельность;

- физическое лицо, осуществляющее деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.

В том числе предлагают пересмотреть перечень разрешенных видов деятельности для отдельных категорий предпринимателей. Так, ИП хотят исключить из числа субъектов, имеющих право заниматься деятельностью, связанной с заготовкой (закупкой) дикорастущих растений и или их частей и диких животных. Исключения — объекты охоты и рыболовства.

Кроме того, планируют ограничить для ИП доступ к генно-инженерной деятельности.

При этом закрепляется возможность физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность, оказывать услуги выполнения технологических функций, необходимых для обеспечения оказания платежных услуг поставщиком платежных услуг. Делать это можно на основании договора аутсорсинга.

Всего же документ подразумевает корректировку четырех кодексов и 26 законов.

