Эксперт: В сознании европейцев произошел «тектонический сдвиг»

ЕС готов воевать за Украину.

Обсуждение Украиной т.н. «мирного плана» Дональда Трампа с европейскими партнерами показало, что Европа неразрывно связывает безопасность и мир в Украине с безопасностью и миром в Европе. И если Соединенные Штаты не гарантируют Украине защиту от российской агрессии, это сделает Евросоюз.

Об этом «Телеграф» рассказал исполнительный директор украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов.

Он напомнил, что вопрос суверенитета Украины является главным и важным, что подчеркивают и сами Соединенные Штаты. Поэтому никаких ограничений Киева в его политике, в том числе внешней, не может быть. А требование, чтобы Украина внесла соответствующие изменения в Конституцию, скорее всего, будет снято.

— Меняются не только правительства, но и ситуация, — подчеркнул политолог.

По его мнению, спустя какое-то время Украина сможет стать членом Альянса.

— Более того, есть интересный момент: когда говорим о пятой статье НАТО, мы забываем, что у Европейского Союза есть аналог этой статьи, он даже еще жестче. Но проблема в том, что в Европейском Союзе нет военной составляющей, военного крыла, и поэтому эта правка мертва, — говорит политический эксперт.

По его словам, сейчас Европейский Союз активно развивает военную часть. И может случиться, что Украина получит гарантии уже как член Евросоюза.

— Тем более, сейчас речь идет о фактическом создании нового военного альянса, который будет готов не просто гарантировать украинскую безопасность (мне кажется, это еще один тектонический сдвиг в сознании европейцев), но и воевать за Украину, если Россия возобновит боевые действия, - подчеркнул исполнительный директор «Пенты».

По его мнению, важно, что и Европейский Союз, и страны Большой семерки высказались категорически против «мирного плана» Трампа.

— Дональд Трамп оказался в одиночестве не только во внешней политике, но и во внутренней, когда республиканцы выступили против. Поэтому он вынужден идти на уступки, идти навстречу — жесткие сроки отменены, это положительный момент, поскольку позволяет более тщательно проработать разные механизмы, — подытожил Александр Леонов.

