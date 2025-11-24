закрыть
Белорусский диетолог назвала полезную дозу кофеина

4
  • 24.11.2025, 22:33
  • 1,106
Специалист отметила, что кофеин есть не только в кофе или чае.

Безопасную дозу кофеина, а это 300-400 миллиграмм в течение дня, назвала врач-диетолог, научный сотрудник клинической лаборатории профилактической медицины НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Синякова.

По ее словам, в чашке американо примерно 170 миллиграмм кофеина, но все зависит от сорта кофе и его количества на одну чашку. В стандартной дозе 30 миллилитров эспрессо - 90 миллиграмм кофеина.

«Если берем двойной эспрессо – это уже 180 миллиграмм кофеина», - отметила Ольга Синякова и отметила, что в большом стакане капучино примерно 130 миллиграмм кофеина.

«Поэтому максимум – 3-4 чашки кофе в день», - таков вердикт врача-диетолога.

По словам Ольги Синяковой, беременным надо быть с кофе осторожными, у них предельная доза кофеина меньше, потому что у таких женщин более медленный метаболизм кофеина, он дольше держится не распадаясь. Максимальная доза для беременных не должна превышать 200 миллиграмм кофеина.

По словам медика, кофеин есть не только в кофе или чае, но также в какао, коле, энергетиках.

