Украина получила от Банка развития Совета Европы 100 миллионов евро 24.11.2025, 22:47

Куда будут направлены средства?

Украина получила от Банка развития Совета Европы второй транш для реализации проекта по поддержке внутренне перемещенных лиц в сумме 100 млн евро – средства уже поступили в общий фонд государственного бюджета, пишет «Европейская правда».

Таким образом, в 2025 году Украина полностью привлекла все 200 млн евро, предусмотренные этим проектом.

Выделенные ресурсы обеспечат непрерывное финансирование жизненно важных социальных выплат для внутренне перемещенных лиц, в частности покрытие расходов на жилье, питание, медицинскую помощь и образование детей для тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за войны.

Проект «Поддержка внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине» направлен на поддержку адаптации ВПЛ в новых общинах, гарантирует доступ к необходимым услугам, способствует укреплению местной экономики и уменьшает социальную напряженность.

За два года сотрудничества с Банком развития Совета Европы Украина привлекла почти 430 млн евро – около 80% общего объема кредитных ресурсов, которые банк в настоящее время предоставляет Украине.

Эти средства направлены на реализацию социальных проектов в сферах здравоохранения, обеспечения жильем граждан, пострадавших от войны, а также на поддержку внутренне перемещенных лиц.

Сегодня кредитный портфель проектов Банка развития Совета Европы в Украине насчитывает пять проектов на общую сумму 550 млн евро.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com