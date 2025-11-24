закрыть
Украина получила от Банка развития Совета Европы 100 миллионов евро

  • 24.11.2025, 22:47
Украина получила от Банка развития Совета Европы 100 миллионов евро

Куда будут направлены средства?

Украина получила от Банка развития Совета Европы второй транш для реализации проекта по поддержке внутренне перемещенных лиц в сумме 100 млн евро – средства уже поступили в общий фонд государственного бюджета, пишет «Европейская правда».

Таким образом, в 2025 году Украина полностью привлекла все 200 млн евро, предусмотренные этим проектом.

Выделенные ресурсы обеспечат непрерывное финансирование жизненно важных социальных выплат для внутренне перемещенных лиц, в частности покрытие расходов на жилье, питание, медицинскую помощь и образование детей для тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за войны.

Проект «Поддержка внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине» направлен на поддержку адаптации ВПЛ в новых общинах, гарантирует доступ к необходимым услугам, способствует укреплению местной экономики и уменьшает социальную напряженность.

За два года сотрудничества с Банком развития Совета Европы Украина привлекла почти 430 млн евро – около 80% общего объема кредитных ресурсов, которые банк в настоящее время предоставляет Украине.

Эти средства направлены на реализацию социальных проектов в сферах здравоохранения, обеспечения жильем граждан, пострадавших от войны, а также на поддержку внутренне перемещенных лиц.

Сегодня кредитный портфель проектов Банка развития Совета Европы в Украине насчитывает пять проектов на общую сумму 550 млн евро.

