25 ноября 2025, вторник, 1:05
«В Москве может наступить полный блэкаут»

  • 24.11.2025, 23:37
  • 1,920
«В Москве может наступить полный блэкаут»

Удар по Шатурской ГРЭС может стать началом «хорошей тенденции».

Украинский военный эксперт Олег Жданов отметил важный нюанс, высказав свое мнение об ударе по Шатурской ГРЭС:

- Дело в том, что эта станция является одним из ключевых моментов маневровой мощности для обеспечения Москвы электроэнергией. Именно эта станция отвечает за вот эти пиковые нагрузки, за их гашение и недопущение автоматических веерных отключений в Москве, и вот мы добрались до этой станции. Она находится буквально в ста километрах от Москвы, а если брать по кольцевой дороге, то намного меньше (километров 50-70 получается).

О том, когда Москва может полностью погрузиться во тьму, военный эксперт рассказал на своем YouTube-канале, отмечает dialog.ua.

- На сегодняшний день эта станция приостановила выработку энергии, и в любой момент для жителей этого региона и для жителей Москвы со стороны, где находится эта станция, могут быть веерные отключения, которые будет производить уже сама автоматика из-за перекосов напряжения в сети. Вспомним Ленина: «Правильной дорогой идете, товарищи». Так что мы идем правильной дорогой: мы начали выбивать вот это энергетическое кольцо, построенное вокруг Москвы, где с восьми направлений заходит электрика в Москву, - пояснил офицер ВСУ.

Затем Жданов анонсировал событие в РФ, которое порадует украинцев:

- Я думаю, что мы успеем. У россиян Рождество в ночь с 6 на 7 января. Они остались на большевистском календаре в этом плане, так что у нас есть еще время для того, чтобы организовать полный блэкаут в российской столице. Так что, видите, мы добрались даже до таких священных коров Российской Федерации, как Шатурская ГРЭС им. Ленина, которая была построена еще при жизни Ленина, а сегодня является ключевой в плане балансировки энергетической системы Москвы.

