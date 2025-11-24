«В Москве может наступить полный блэкаут» 1 24.11.2025, 23:37

1,920

Удар по Шатурской ГРЭС может стать началом «хорошей тенденции».

Украинский военный эксперт Олег Жданов отметил важный нюанс, высказав свое мнение об ударе по Шатурской ГРЭС:

- Дело в том, что эта станция является одним из ключевых моментов маневровой мощности для обеспечения Москвы электроэнергией. Именно эта станция отвечает за вот эти пиковые нагрузки, за их гашение и недопущение автоматических веерных отключений в Москве, и вот мы добрались до этой станции. Она находится буквально в ста километрах от Москвы, а если брать по кольцевой дороге, то намного меньше (километров 50-70 получается).

О том, когда Москва может полностью погрузиться во тьму, военный эксперт рассказал на своем YouTube-канале, отмечает dialog.ua.

- На сегодняшний день эта станция приостановила выработку энергии, и в любой момент для жителей этого региона и для жителей Москвы со стороны, где находится эта станция, могут быть веерные отключения, которые будет производить уже сама автоматика из-за перекосов напряжения в сети. Вспомним Ленина: «Правильной дорогой идете, товарищи». Так что мы идем правильной дорогой: мы начали выбивать вот это энергетическое кольцо, построенное вокруг Москвы, где с восьми направлений заходит электрика в Москву, - пояснил офицер ВСУ.

Затем Жданов анонсировал событие в РФ, которое порадует украинцев:

- Я думаю, что мы успеем. У россиян Рождество в ночь с 6 на 7 января. Они остались на большевистском календаре в этом плане, так что у нас есть еще время для того, чтобы организовать полный блэкаут в российской столице. Так что, видите, мы добрались даже до таких священных коров Российской Федерации, как Шатурская ГРЭС им. Ленина, которая была построена еще при жизни Ленина, а сегодня является ключевой в плане балансировки энергетической системы Москвы.

