В РФ суд арестовал бывшего вице-президента крупнейшего строительного холдинга Минобороны 25.11.2025, 1:30

Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Таганский районный суд Москвы арестовал бывшего вице-президента ассоциации «Оборонстрой» Ирину Ясакову. Согласно данным картотеки суда, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Санкции по этой статье предусматривают до 10 лет лишения свободы. Дополнительных деталей уголовного дела суд не раскрывает.

Сумма ущерба по этому делу превышает 780 млн российских рублей. Суд арестовал имущество Ясаковой, включая трехэтажный особняк в Москве, который она ранее пыталась продать примерно за 120 млн рублей.

2019 году Ясакову вызывали на допрос по делу о хищении 3 млрд руб. из банка «Северный кредит». Уголовное дело было возбуждено в 2018 году, а вскоре банк обанкротился. Ясакова проходила по эпизоду, связанному с фиктивным договором на 152 млн рублей.

Ирина Ясакова являлась депутатом законодательного собрания Вологодской области. Согласно информации на сайте регионального Заксобрания, она входила в состав бюджетно-налогового комитета. Под руководством Ясковой находились подведомственные Минобороны строительные организации: «Оборонстрой», «Оборонэнерго», «Оборонэкспертиза» и «Оборонстройпроект», указывает ТАСС.

АО «Оборонстрой» считалось крупнейшим строительным холдингом Минобороны. Компания, ликвидированная в декабре 2017 года, имела уставный капитал более 88 млрд руб. и занималась управлением холдинговыми структурами. Ее юридический адрес находился в Москве, на Комсомольском проспекте в районе Хамовники. «Оборонстрой» выполнял работы по строительству и эксплуатации объектов для нужд Вооружённых сил России, а также государственных и иных заказчиков, включая зарубежных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com