В Финляндии призвали запретить россиянам владеть квартирами 25.11.2025, 3:00

На фоне расследования финской гостелерадиокомпании.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккяйнен заявил, что владением недвижимостью россиянами представляет угрозу и власти страны начинают изучать риски, связанные с покупкой квартир россиянами.

Поводом стало расследование финской гостелерадиокомпании Yle, которое показало, что на российских сайтах продаются тысячи финских квартир и россияне продолжают активно покупать жильё, в основном в столичном регионе.

Yle изучил более ста реестров жилищных компаний и выяснил, что россияне до последнего времени покупали сотни квартир в Хельсинки и пригородах. Среди покупателей десятков квартир есть россияне, чьи доходы по налоговым данным минимальны или отсутствуют. Также телеканал обнаружил около 50 домов, где российские собственники длительно не платили взносы. Большинство таких домов находятся у российской границы — например, в Иматре. Некоторые жилищные компании уже начали процедуру принудительного выкупа домов россиян.

Финляндия уже запретила покупку недвижимости россиянами по соображениям безопасности. Однако запрет не распространяется на квартиры, поскольку формально они приобретаются через покупку долей в жилищных компаниях. Министр обороны подчеркнул, что одна квартира угрозы не создаёт, но массовая собственность — другое дело. Например, если весь дом в малонаселённом районе перейдёт под контроль «враждебного игрока», это может стать угрозой безопасности.

Статистики по количеству квартир, принадлежащих россиянам, нет. В Финляндии живут десятки тысяч граждан и выходцев из России, купивших жильё для себя и своих семей. Речь не о них, подчёркивают власти, а о случаях сомнительного происхождения капитала или необычно большого числа объектов в одних руках.

Хяккяйнен признаёт, что контроль за сделками с квартирами будет сложным и потребует значительных ресурсов, поскольку ежегодно совершаются сотни тысяч транзакций с акциями жилищных компаний — на порядки больше, чем с земельными участками. Тем не менее власти намерены рассмотреть вопрос в рамках предстоящего ужесточения законодательства. Депутат Суна Кюмяляйнен, одной из первых выступавшая за ограничения на сделки россиян, считает, что разрешение на покупку квартир — «кричащий пробел» в законе. Она считает проблемой, что закон до сих пор разрешает сделки с жильем.

