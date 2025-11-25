Житель Гродно придумал, как пройти границу без очереди, и заработал уголовное дело 25.11.2025, 4:30

Что он сделал?

Желание пройти границу без очереди обернулось для 40-летнего жителя Гродно уголовным делом, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Мужчина, следовавший пассажиром Volkswagen через международный автодорожный пункт пропуска «Брест», решил ускорить процесс нелегальным способом. При пересечении границы он предъявил удостоверение инвалида первой группы.

Такой документ, согласно установленным правилам, дает право прохождения границы вне очереди. Однако у сотрудников возникли сомнения в подлинности удостоверения, поэтому документ направили на экспертизу.

Согласно заключению специалистов, запись о группе инвалидности в документе подверглась техническому изменению: первоначальные данные были подчищены, а вместо них вписана новая запись — «первая». Эксперты установили исходную группу инвалидности — «вторая».

На допросе мужчина признался, что изменил запись в документе специально, чтобы пройти границу быстрее и избежать долгого ожидания в очереди.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 380 УК (Подделка, изготовление либо сбыт поддельных документов).

