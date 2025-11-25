закрыть
25 ноября 2025, вторник, 8:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Жду в Варшаве: Кароль Навроцкий пригласил Зеленского в Польшу

  • 25.11.2025, 8:11
Жду в Варшаве: Кароль Навроцкий пригласил Зеленского в Польшу
Кароль Навроцкий

Президент Польши заявил об этом во время визита в Прагу.

Президент Польши Кароль Навроцкий во время визита в Прагу заявил, что ждет президента Украины Владимира Зеленского в Варшаве и выразил надежду, что он примет приглашение.

Об этом сообщает издание Onet.

На пресс-конференции в понедельник, 24 ноября, после встречи в Праге президентов Польши и Чешской Республики спросили о мирном плане США для Украины.

Петр Павел отметил, что первоначальные оценки плана «не были вполне положительными», однако добавил, что приветствует переговоры в Женеве.

«Я очень рад, что Европа принимает в этом участие. Было бы очень сложно рассматривать достижение мира в Украине, прекращение войны без участия Европы, или по крайней мере ее основных государств, которые будут представлять европейские интересы», - отметил Павел.

Кароль Навроцкий добавил, что рассматривает РФ как государство, которое не придерживается своих договоренностей и поэтому представляет угрозу для любого потенциального мира, который может быть подписан

«Нет сомнений, что в интересах европейских стран, включая Польшу, стремиться к длительному миру, а не такому миру, который позволил бы Российской Федерации мобилизовать свои ресурсы и начать очередную войну в ближайшие годы или десятилетия», - сказал он.

Навроцкий выразил убеждение, что единственный человек в мире, который готов заставить Российскую Федерацию заключить мир, - это президент США Дональд Трамп.

Возможные международные визиты

Президентов Польши и Чехии также спросили о возможном совместном визите в Украину.

«Мы вообще это не обсуждали, но если бы что-то подобное планировалось в будущем, я точно не был бы против», - сказал Петр Павел.

«Я жду президента Зеленского в Варшаве и надеюсь, что президент Зеленский примет мое приглашение», - добавил Навроцкий.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип