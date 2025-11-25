The Telegraph: Трамп и Зеленский готовятся к решающим переговорам по мирному плану 25.11.2025, 8:33

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президенты могут встретиться в Вашингтоне на этой неделе.

В ходе переговоров в Женеве представители США и Украины согласовали новый 19-пунктный план по прекращению войны. Однако наиболее политически чувствительные вопросы будут решать президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ходе прямых переговоров.

Как пишет The Telegraph, прямые переговоры могут начаться уже на этой неделе, и, по неподтвержденным данным, Зеленский может посетить Вашингтон. Ключевыми камнем преткновения стали вопрос обмена территориями и новые отношения в сфере безопасности между США, НАТО и Россией.

Мирный план из 28 пунктов требовал от Украины отказаться от значительных территорий, включая территории, которые даже не были захвачены российскими войсками.

Однако этот вопрос был «заключен в скобки», чтобы Трамп и Зеленский могли договориться позднее. Однако ожидается, что президент США до этого проведет переговоры с Владимиром Путиным, пишет The Telegraph.

При этом в понедельник Кремль отклонил европейское встречное предложение по американо-российскому плану.

Европейский источник, знакомый с последними переговорами, сообщил The Telegraph, что над планом еще предстоит проделать большую работу, и что из-за отсутствия согласия со стороны России следует проявлять осторожность.

Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон созвали встречу «Коалиции желающих» в Женеве для отчета о переговорах, но, как стало известно, их помощники не видели последний план.

При этом маловероятно, что Стармер, Макрон и другие европейские лидеры присоединятся к Зеленскому во время встречи в Белом доме, пишет The Telegraph:

«Вместо этого лидеры ЕС, которые провели свой саммит в понедельник, согласились ускорить планы по предоставлению Украине 140 млрд евро за счет замороженных российских активов. Дипломатические источники указали, что это связано с низкой уверенностью в том, что мирные переговоры в Женеве приведут к немедленному прекращению огня».

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, чей главный помощник участвовал в переговорах, заявила о «хорошем прогрессе» в Женеве.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение в прогрессе, заявив: «Следующим шагом должно стать присоединение России к столу переговоров».

