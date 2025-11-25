FT: Китай поднял цены на товары двойного назначения для России почти вдвое 3 25.11.2025, 8:58

1,778

Пекин воспользовался зависимостью Москвы от альтернативных поставок.

Китайские экспортеры существенно подняли цены на товары двойного назначения для российских покупателей, пользуясь растущей зависимостью Москвы от альтернативных поставок на фоне западных санкций. Об этом говорится в новом исследовании Института экономики стран с формирующимся рынком Банка Финляндии, пишет Financial Times.

Согласно данным исследования, средняя цена экспортируемых из Китая в Россию товаров, подпадающих под экспортный контроль, выросла на 87% в период с 2021 по 2024 год. Для сравнения, стоимость аналогичных поставок в другие страны за это же время увеличилась всего на 9%.

Эксперты отмечают, что Россия действительно сумела перестроить импорт и опереться на китайские поставки, чтобы обходить западные ограничения на закупку продукции с военным потенциалом. Однако санкционное давление, введенное после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, резко повысило цену такой зависимости.

По словам высокопоставленного западного чиновника, занимающегося санкционной политикой, подобная ситуация фактически ослабляет российский военно-промышленный сектор: «Если цена товара повышается на 80%, это почти вдвое снижает объем того, что Россия сможет купить».

Авторы исследования, Иикка Корхонен и Хели Симола, проанализировали ключевую категорию торговли — «машины и механические устройства», куда входят десятки позиций, критически важных для российской оборонной промышленности.

Они обнаружили, что в некоторых случаях рост стоимости импортируемых Россией китайских товаров объясняется исключительно подорожанием единицы продукции, а не увеличением объемов поставок.

Так, к 2024 году импорт российских компаний в категории китайских подшипников вырос на 76% в долларовом выражении, однако их реальный физический объем, наоборот, упал на 13% по сравнению с 2021 годом.

Параллельно исследователи выявили значительный рост цен на санкционные товары и со стороны турецких экспортеров. По их оценкам, поставщики из Турции увеличили стоимость таких товаров для России на 25−55%, тогда как цены на аналогичную продукцию для других стран выросли куда меньше.

Общая модель, построенная на данных из 14 стран, показывает: медианная стоимость импортируемых Россией товаров, подпадающих под экспортный контроль, выросла на 75% с 2021 года, тогда как цены на остальную продукцию в среднем почти не изменились.

