Какой кофе пить во время диеты?

25 ноября 2025, вторник, 10:33
  25.11.2025
Фото: coffeegeek.com

Назван напиток, который помогает держать форму.

Черный кофе и эспрессо остаются самыми популярными кофейными напитками в мире, однако их состав существенно отличается. Как сообщает Verywellhealth, в стандартной порции эспрессо (30 мл) содержится значительно больше кофеина и полифенолов, чем в таком же количестве черного кофе.

Исследование показало: антиоксидантная активность эспрессо вдвое выше, а его способность нейтрализовать свободные радикалы - сильнее. Впрочем, эксперты отмечают: сравнивать напитки следует не только по концентрации, но и по объему. Ведь черный кофе редко пьют в 30 мл - стандартная порция составляет около 240 мл. В такой чашке содержится примерно 96 мг кофеина, что превышает показатели эспрессо.

По данным исследования, в 30 мл черного кофе содержится лишь 12 мг кофеина и 20-40 мг полифенолов, тогда как эспрессо имеет 63 мг кофеина и 60-90 мг полифенолов.

Специалисты напоминают: большинство взрослых могут безопасно потреблять до 400 мг кофеина в день, а во время беременности рекомендуется не более 200 мг. Организм быстро усваивает кофеин в желудочно-кишечном тракте, и печень почти не участвует в его метаболизме.

Таким образом, эспрессо остается концентрированным «ударом» кофеина и антиоксидантов, тогда как черный кофе в большой порции обеспечивает большее общее содержание этих веществ.

