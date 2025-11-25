Какой кофе пить во время диеты?1
25.11.2025
Назван напиток, который помогает держать форму.
Черный кофе и эспрессо остаются самыми популярными кофейными напитками в мире, однако их состав существенно отличается. Как сообщает Verywellhealth, в стандартной порции эспрессо (30 мл) содержится значительно больше кофеина и полифенолов, чем в таком же количестве черного кофе.
Исследование показало: антиоксидантная активность эспрессо вдвое выше, а его способность нейтрализовать свободные радикалы - сильнее. Впрочем, эксперты отмечают: сравнивать напитки следует не только по концентрации, но и по объему. Ведь черный кофе редко пьют в 30 мл - стандартная порция составляет около 240 мл. В такой чашке содержится примерно 96 мг кофеина, что превышает показатели эспрессо.
По данным исследования, в 30 мл черного кофе содержится лишь 12 мг кофеина и 20-40 мг полифенолов, тогда как эспрессо имеет 63 мг кофеина и 60-90 мг полифенолов.
Специалисты напоминают: большинство взрослых могут безопасно потреблять до 400 мг кофеина в день, а во время беременности рекомендуется не более 200 мг. Организм быстро усваивает кофеин в желудочно-кишечном тракте, и печень почти не участвует в его метаболизме.
Таким образом, эспрессо остается концентрированным «ударом» кофеина и антиоксидантов, тогда как черный кофе в большой порции обеспечивает большее общее содержание этих веществ.