В России объявили в розыск продюсера «Ласкового мая»

Андрей Разин

Фото: Андрей Никеричев

Адвокат назвала причину.

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина. Соответствующая информация размещена в официальной базе данных МВД РФ.

Причина розыска в карточке не уточняется. Однако, как сообщила «РИА Новости» и ТАСС адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, Разину было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По ее словам, дело возбуждено по факту присвоения средств, предназначавшихся для выплаты авторского вознаграждения создателю песен Сергею Кузнецову. Разину грозит до 10 лет лишения свободы.

Следователи считают, что Разин в течение длительного времени использовал поддельный договор с Кузнецовым, благодаря чему получал выплаты как правообладатель произведений. Потерпевшей по делу признана вдова композитора.

«Ласковый май» был основан в 1986 году в Оренбурге Сергеем Кузнецовым, автором таких хитов, как «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». Первым солистом группы и исполнителем ее главных песен стал Юрий Шатунов, однако в 1991 году он покинул музыкальный коллектив. Незадолго до своей смерти в 2022 году Шатунов сумел отсудить права на исполнение «Белых роз» и других хитов группы.

