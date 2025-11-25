Трамп и Рубио согласуют дальнейшие шаги по мирному плану для Украины

Трамп и Рубио согласуют дальнейшие шаги по мирному плану для Украины2
- 25.11.2025, 9:16
Госсекретарь США сделал заявление по результатам переговоров в Женеве.
США продолжают обсуждать корректировки к предложению по урегулированию ситуации вокруг Украины. Новый раунд контактов завершился заявлениями о прогрессе и ожиданиях дальнейших шагов.
Об этом сообщает Sky News.
Встреча в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп назначил на понедельник встречу с госсекретарем Марко Рубио.
Накануне он возглавлял переговоры в Женеве, где обсуждались возможные изменения к проекту мирного предложения для Украины.
Эти консультации рассматривались как продолжение дипломатической работы, которую американская сторона ведет в последние недели.
Заявления Рубио по итогам переговоров
По данным Sky News, Рубио охарактеризовал прошедший раунд как один из наиболее результативных за длительный период.
В воскресенье он подчеркнул, что переговоры были «очень полезными» и добавил: «Я очень оптимистично настроен, что мы сможем чего-то достичь».
Собеседники отмечают, что американская сторона оценивает процесс как потенциально способный привести к новому варианту согласованного проекта.