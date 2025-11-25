закрыть
25 ноября 2025, вторник, 10:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус пришел на прием к врачу и прямо в кабинете был неприятно удивлен

4
  • 25.11.2025, 9:25
  • 7,804
Белорус пришел на прием к врачу и прямо в кабинете был неприятно удивлен

Что за сюрприз его там ждал?

Беларус, который записался к врачу, обнаружил, что прием в кабинете ведется под работающей видеокамерой без его согласия. В Национальном центре защиты персональных данных подтвердили, что это нарушение, обязали медучреждение удалить записи и впредь получать согласие пациентов на видеосъемку.

«Я обратился в одну из медицинских организаций и был неприятно удивлен: прямо в кабинете, где ведется прием, работала видеокамера. Она фиксировала не только рабочее место врача, но и пространство, где мне оказывали медицинскую помощь. Согласие на такую съемку у меня не спрашивали», — рассказал мужчина.

Как оказалось, закон не допускает видеосъемку пациентов во время приема у врача без их явного согласия. После жалобы специалисты Центра провели проверку и установили, что медучреждение действительно нарушило правила обработки персональных данных: камера фиксировала пациентов без разрешения.

По итогам проверки учреждению предписано удалить все записи, сделанные без согласия людей, и прекратить такую практику. Если медорганизация считает видеонаблюдение необходимым, она обязана получать согласие пациентов и вести строгий учет этих документов.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип