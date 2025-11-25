Белорус пришел на прием к врачу и прямо в кабинете был неприятно удивлен

Белорус пришел на прием к врачу и прямо в кабинете был неприятно удивлен4
Что за сюрприз его там ждал?
Беларус, который записался к врачу, обнаружил, что прием в кабинете ведется под работающей видеокамерой без его согласия. В Национальном центре защиты персональных данных подтвердили, что это нарушение, обязали медучреждение удалить записи и впредь получать согласие пациентов на видеосъемку.
«Я обратился в одну из медицинских организаций и был неприятно удивлен: прямо в кабинете, где ведется прием, работала видеокамера. Она фиксировала не только рабочее место врача, но и пространство, где мне оказывали медицинскую помощь. Согласие на такую съемку у меня не спрашивали», — рассказал мужчина.
Как оказалось, закон не допускает видеосъемку пациентов во время приема у врача без их явного согласия. После жалобы специалисты Центра провели проверку и установили, что медучреждение действительно нарушило правила обработки персональных данных: камера фиксировала пациентов без разрешения.
По итогам проверки учреждению предписано удалить все записи, сделанные без согласия людей, и прекратить такую практику. Если медорганизация считает видеонаблюдение необходимым, она обязана получать согласие пациентов и вести строгий учет этих документов.