Белорус пришел на прием к врачу и прямо в кабинете был неприятно удивлен 4 25.11.2025, 9:25

7,804

Что за сюрприз его там ждал?

Беларус, который записался к врачу, обнаружил, что прием в кабинете ведется под работающей видеокамерой без его согласия. В Национальном центре защиты персональных данных подтвердили, что это нарушение, обязали медучреждение удалить записи и впредь получать согласие пациентов на видеосъемку.

«Я обратился в одну из медицинских организаций и был неприятно удивлен: прямо в кабинете, где ведется прием, работала видеокамера. Она фиксировала не только рабочее место врача, но и пространство, где мне оказывали медицинскую помощь. Согласие на такую съемку у меня не спрашивали», — рассказал мужчина.

Как оказалось, закон не допускает видеосъемку пациентов во время приема у врача без их явного согласия. После жалобы специалисты Центра провели проверку и установили, что медучреждение действительно нарушило правила обработки персональных данных: камера фиксировала пациентов без разрешения.

По итогам проверки учреждению предписано удалить все записи, сделанные без согласия людей, и прекратить такую практику. Если медорганизация считает видеонаблюдение необходимым, она обязана получать согласие пациентов и вести строгий учет этих документов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com