Толпы и драки за скидки: как штурмуют магазины в «черную пятницу» 1 25.11.2025, 10:02

Некоторые стоят в очереди по 27 часов.

Несколько дней в году люди добровольно выстраиваются в очереди: распродажи накануне праздников так и манят закупиться хоть чем-нибудь, а «черная пятница» — как раз самая главная скидочная лотерея. Правда, эта гонка за выгодой иногда превращается в легкое безумие, пишет Onliner.

Как люди штурмуют полки в «черную пятницу»

Это могло быть звуковое оформление концерта или какого-то спортивного матча, но это реакция на открытие магазина. Самые быстрые просачиваются под открывающимися роллетами.

Вроде бы в тот раз обошлось без пострадавших, разве что автор видео пишет про растоптанные детекторы краж.

А здесь открытие супермаркета показали изнутри, как это видят работники торговли. Сотрудники британского магазина Asda по команде открывают двери, чтобы толпа ринулась внутрь. Очевидцы в соцсетях утверждали, что видели в торговом зале даже потерянную обувь.

В этом магазине антикражные рамки тоже не пережили пик распродаж. Покупатели ждали несколько часов, прежде чем его двери открылись в три часа ночи.