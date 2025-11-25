Толпы и драки за скидки: как штурмуют магазины в «черную пятницу»1
25.11.2025, 10:02
Некоторые стоят в очереди по 27 часов.
Несколько дней в году люди добровольно выстраиваются в очереди: распродажи накануне праздников так и манят закупиться хоть чем-нибудь, а «черная пятница» — как раз самая главная скидочная лотерея. Правда, эта гонка за выгодой иногда превращается в легкое безумие, пишет Onliner.
Как люди штурмуют полки в «черную пятницу»
Это могло быть звуковое оформление концерта или какого-то спортивного матча, но это реакция на открытие магазина. Самые быстрые просачиваются под открывающимися роллетами.
Вроде бы в тот раз обошлось без пострадавших, разве что автор видео пишет про растоптанные детекторы краж.
А здесь открытие супермаркета показали изнутри, как это видят работники торговли. Сотрудники британского магазина Asda по команде открывают двери, чтобы толпа ринулась внутрь. Очевидцы в соцсетях утверждали, что видели в торговом зале даже потерянную обувь.
В этом магазине антикражные рамки тоже не пережили пик распродаж. Покупатели ждали несколько часов, прежде чем его двери открылись в три часа ночи.
Тут тоже сотни людей приветствуют скидки.
За чем бегут
Сметать телевизоры с полок — так себе идея, пока вы не обнаружите, что несете две коробки с ними в день распродаж. На самом деле, ничего необычного: телевизоры во многих странах чуть ли не самые популярные товары в «черную пятницу».
Так выглядела погоня за телевизорами в Великобритании:
После таких забегов в полицейских сводках Великобритании то и дело встречались сообщения вроде этого: «Между покупателями в Стретфорде вспыхнули драки, а женщина получила „легкие травмы“ после того, как ее сбил падающий телевизор».
Или такого: «Около 200 покупателей отказались покинуть магазин в Миддлтоне, несмотря на то что им сказали, что все товары закончились».
А это образцовое столпотворение создали в бразильском Сан-Паулу в 2018 году. Коробки с телевизорами поучаствовали в боях без правил — уцелеть удалось не всем.
Завладеть крупногабаритными покупками бывает не так просто.
Но лихорадка «черной пятницы» распространяется не только на технику. В южноафриканском городе Рудепурт на видео попала даже битва за туалетную бумагу. Люди встречают тележку криками и соревнуются в беге с препятствиями, чтобы схватить товар по выгодной цене.
На этом видео толпа штурмует магазин женского белья. Похоже, попытки продавца внести нотки благоразумия никто даже не заметил.
Простоять в очереди 27 часов? Это реально
Очереди — это еще один символ «черной пятницы».
Похоже, в этой потрачено несколько десятков человеко-часов.
И напоследок самое аккуратное скопление покупателей, которое только можно зафиксировать. Это Сингапур.
Люди вооружились ковриками, складными стульями и даже спальными мешками, чтобы попасть в магазин Robinsons The Heeren прямо к старту продаж в семь утра.
А приз самому самоотверженному покупателю уходит мужчине, который пришел ко входу в четыре утра в четверг — и все ради того, чтобы купить до женитьбы рисоварку и пылесос. Скромно? Ну нет, магазин еще обещал за такие покупки новый iPhone.
Откуда эта традиция
Все эти сцены кажутся безумием, но сами очереди, бег за телевизорами и толпы у дверей появились не на пустом месте. У этого дня есть своя история.
«Черной пятницей» стали называть многие распродажи, не только ноябрьские — иногда, чтобы привлечь внимание покупателей, нужны даже не умопомрачительные скидки, а просто символическое снижение цены.
Изначально это была пятница между Днем благодарения в США и следующими за праздником выходными. Работать в эту пятницу не очень хотели, а вот закупаться на предстоящее Рождество — еще как. День отмечался большим трафиком на дорогах, так что недовольство отразили в формулировке «черная пятница».
Позже скидки «черной пятницы» пришли с американского рынка на другие, сформировав у людей четкую привычку ждать распродаж в конце ноября. Магазины и торговые центры стали подстраиваться под ожидания покупателей, иногда для этого приходилось открываться очень рано, а то и в полночь.
«Черная пятница» — это практически как Новый год для бизнеса. Готовиться к ней начинают заранее и прогревают покупателей обещанием скидок и выгодных цен.
Правда, иногда от размера скидок можно почувствовать легкое разочарование, которое заставляет в будущем перепроверять все ценники дважды.
Скрытые герои распродаж — персонал магазинов. Обычно им нужно заранее заняться выкладкой товара, зачастую открыть магазин пораньше, а потом задержаться после закрытия дверей для покупателей — и все для того, чтобы вернуть весь товар на свои места.
Закрываются в «черную пятницу». Это что за тренд?
Вместо того чтобы открывать двери перед толпами покупателей, некоторые магазины в США делают наоборот: закрываются. Например, ретейлер товаров для активного отдыха REI с 2015 года полностью закрывает магазины в «черную пятницу».
«Любой ретейлер, который услышит это, будет потрясен такой идеей», — говорили тогда в компании.
REI закрывает все свои 190 магазинов в «черную пятницу», не обрабатывает никаких онлайн-заказов и платит своим 15 тыс. сотрудников за то, чтобы они проводили время с семьей и друзьями на природе — никаких рекламных акций, очередей и толп у входа. Идея оказалась живучей, именно так компания поступит и в 2025 году.
В какие еще распродажные дни ждать скидок
Изначально эти дни распродаж были американским трендом, но маркетплейсы и магазины по всему миру постепенно подхватывают их, предлагая собственные акции и онлайн-скидки.
«Киберпонедельник» (Cyber Monday) — понедельник после «черной пятницы», когда скидки действуют при покупке онлайн. В 2024 году американцы потратили $13,3 млрд, 57% покупок пришлись на мобильные устройства, а через «купи сейчас — плати потом» прошло почти $1 млрд.
«Суббота для малого бизнеса» (Small Business Saturday) — следующий день после «черной пятницы». Акцент делается на локальных продавцах с численностью до 500 сотрудников. Распродажи проходят в субботу сразу после «черной пятницы», то есть в последнюю субботу ноября, непосредственно перед «киберпонедельником».
«Зеленый понедельник» (Green Monday) — второй понедельник декабря, пик онлайн-продаж перед католическим Рождеством. День называют «экологичным», потому что покупки совершаются без поездок по магазинам и лишнего потребления энергии.
«Паническая суббота» (Panic/Super Saturday) — последняя суббота перед католическим Рождеством. Это последний шанс закупиться в офлайн-магазинах перед праздниками. Онлайн-покупки здесь менее актуальны: доставка не успевает.