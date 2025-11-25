Появился новый вид «писем счастья» для белорусов

Появился новый вид «писем счастья» для белорусов2
- 25.11.2025, 10:05
В ГАИ раскрыли подробности.
Проезды на красный свет и соблюдение знаков о движении по полосам начали автоматически фиксировать на перекрестках. Для этого подключили республиканскую систему видеонаблюдения. Теперь за нарушения будут приходить «письма счастья», рассказали в главном управлении Госавтоинспекции МВД.
Госавтоинспекция начала использовать автоматическую фиксацию нарушений, связанных с проездом на запрещающий сигнал светофора и соблюдением дорожных знаков «Направление движения по полосам» в пределах перекрестка.
Автоматический контроль ведется Республиканской системой мониторинга общественной безопасности (РСМОБ). Постепенно количество мест фиксации проезда на красный свет будет увеличиваться.
«После обработки нарушения собственнику транспортного средства направляется постановление о привлечении к ответственности («письмо счастья»). Одновременно может быть направлено СМС-уведомление, в котором не указывается сумма штрафа и расчетный счет. Оплатить штраф можно через систему ЕРИП или в отделениях банка», — сообщили в ГАИ.