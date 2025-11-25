Министр армии США встретился с российской делегацией в ОАЭ 25.11.2025, 10:40

Дэн Дрисколл

Переговоры длились несколько часов.

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби провел переговоры с российской делегацией по мирному процессу.

Об этом сообщает CBS News и Financial Times.

По данным собеседников CBS News, Дрисколл встречался в столице ОАЭ Абу-Даби с российской делегацией вечером понедельника, 24 ноября. Встреча длилась несколько часов.

«Он планирует снова встретиться с ними в течение дня [25 ноября], чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры», - сообщил собеседник CBS News.

Пока неизвестно, кто, кроме министра, входит в состав американской делегации. Также непонятно, кто представляет российскую сторону.

Как пишет FT со ссылкой на источники, Киев был заранее проинформирован о контактах. Вскоре также может состояться встреча Дрисколла с главой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com