Немцы хотят отправить солдат бундесвера в Украину 25.11.2025, 10:55

1,252

Фото: Michael Bihlmayer / CHROMORANGE / picture alliance

В составе миротворческой миссии.

Более половины населения Германии, а именно: 56% - одобрили бы отправку солдат бундесвера в Украину в рамках европейской миротворческой миссии в случае заключения мирного договора между Москвой и Киевом. Таковы результаты ежегодного опроса The Berlin Pulse, проведенного институтом исследования общественного мнения Forsa по заказу Фонда Кёрбера (Körber Stiftung). Они были обнародованы во вторник, 25 ноября, сообщает «Немецкая волна».

59% респондентов высказались за дальнейшие поставки вооружений Украине, защищающейся от российской агрессии. Между тем лишь 21% опрошенных указали, что верят в то, что президент РФ Владимир Путин в принципе заинтересован в достижении мира в Украине путем переговоров.

Тревоги немцев в связи с безопасностью

На этом фоне, судя по результатам опроса, у немцев растет тревога в связи с собственной безопасностью. Так, 47% участников исследования оценили военную угрозу со стороны Москвы как «очень высокую». Это гораздо больше, чем в прошлом году. Тогда такое мнение в аналогичном опросе высказали 39% респондентов. 54% немцев опасаются также, что Россия попытается повлиять на общественное мнение в их стране.

В то же время 72% немцев с одобрением относятся к намерению правительства ФРГ удвоить оборонные расходы страны в течение ближайших десяти лет. При этом 61% опрошенных не хотят, чтобы Германия играла в Европе ведущую роль в сфере обороны.

Роль Германии в урегулировании международных кризисов

В целом чуть менее половины (48%) участников опроса высказались за то, чтобы Германия играла более активную роль в урегулировании международных кризисов. Впрочем, 43% респондентов заявили, что они, напротив, желали бы, чтобы позиция Берлина в этом плане была более сдержанной.

При этом было четко заметно разделение между западом и востоком Германии. Так, за более сдержанную позицию ФРГ высказались 52% жителей бывшей ГДР и «только» 42% западных немцев. Более активную позицию своей страны при урегулировании международных кризисов хотят видеть 51% участников опроса на западе и 35% восточных немцев. В этом плане 72% респондентов желали бы, в первую очередь, чтобы Берлин проявлял дипломатическую инициативу.

Отвечая на вопрос, что является главным вызовом в сфере международной политики, 45% участников указали на войну в Украине, 39% - на комплекс проблем, связанных с ближневосточным конфликтом, 33% - на отношения с США.

Отношение немцев к США

Что касается мнения немцев об отношениях их страны с Соединенными Штатами, то по прошествии почти года с момента возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом 73% опрошенных назвали эти отношения «плохими». Для сравнения: в прошлом году, когда у власти в США находился президент Джо Байден, 74% участников опроса The Berlin Pulse сочли отношения между Берлином и Вашингтоном «хорошими».

Судя по результатам исследования, впервые за последние три года немцы перестали считать США главным партнером Германии в области международной политики. На первом месте в этом отношении - Франция. Самым важным партнером ФРГ в международной сфере ее считают 46% респондентов. Для сравнения: за США «проголосовали» в этом плане 26% опрошенных.

Лишь 38% немцев считают Вашингтон надежным партнером в том, что касается войны в Украине. Только 23% опрошенных назвали США партнером Германии в деле борьбы за демократию в мире.

В то же время 38% участников исследования расценивают США как экономическую угрозу для ФРГ. В прошлом году такое мнение высказывали лишь 17% немцев. Лишь 35% респондентов полагают, что Германия может рассчитывать на защиту американского ядерного зонтика. При этом 75% опрошенных заявили, что Берлину следует попытаться договориться о распространении на Германию ядерной защиты Франции и Великобритании.

Отношение немцев к Китаю

Сегодня меньше жителей Германии, чем годом ранее, считают растущее влияние Китая негативным фактором. В частности, такого мнения придерживаются 50% немцев, а в прошлом году - 61%. При этом 42% немцев относятся к растущему влиянию КНР нейтрально, а 7% - положительно.

Тем не менее 59% участников опроса высказали мнение, что Китай является «большой экономической угрозой». Вместе с тем доля тех, кто поддержал бы оказание военной помощи Тайваню в случае его конфликта с Пекином, в немецком обществе сократилась: с 31% в 2024 году до 24%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com