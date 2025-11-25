Лукашисты скрывают местонахождение Николая Статкевича 1 25.11.2025, 11:01

2,868

Николай Статкевич

В МВД ответили «отпиской» супруге лидера белорусской оппозиции.

Супруга лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича Марина Адамович продолжает разыскивать его после того, как мужчина отказался покидать Беларусь 11 сентября. Теперь женщине пришел ответ из МВД, где сообщили только о продолжении отбытия наказания. Документ Марина Адамович опубликовала в Facebook.

Марина Адамович отметила, что это первый официальный ответ за два с половиной месяца поисков. Ее обращение было на четыре страницы и касалось не только вопроса, где Статкевич, но и того, что в учреждений женщине официально не отвечают.

Ответ из МВД датирован 21 ноября и подписан замминистра Геннадием Казакевичем.

«Паведамляю, што Статкевіч М. В. адбывае пакаранне згодна з прыгаворам Гомельскага абласнога суда ад 14.12.2021», — сообщается в документе.

Фото: facebook.com/maryna.adamovic

«Што маем… Шукаю далей. Прынамсі, поле звужаецца. Сэрца не вытрымлівае», — написала Адамович.

Напомним, 11 сентября белорусские власти «освободили» и выдворили из страны 52 заключенных. Николай Статкевич стал единственным из этой группы, кто не пересек границу Беларуси и Литвы. По данным очевидцев, он выбил ногой дверь автобуса и отказался уезжать из страны. Некоторое время политика можно было видеть на снимках с камер на границе, после его в неизвестном направлении увезли люди в масках.

Николай Статкевич (в черном) у погранперехода «Каменный Лог», 11 сентября 2025 года

Фото: customs.gov.by

