Раскрыта конструкция дронов Shahed-107, которыми РФ атакует Украину

В ГУР сообщили детали.

Эксперты ГУР раскрыли строение, составные части и элементную базу иранского дрона Shahed-107, который РФ применяет в войне против Украины.

Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Отмечается, что впервые новый беспилотник публично представил иранский Корпус стражей исламской революции в июне этого года во время обострения ирано-израильского конфликта.

Shahed-107 - это беспилотный летательный аппарат типа верхнеплан с размахом крыльев 3 метра и Х-образным хвостовым оперением, которое выполняет функции стабилизации. Корпус изготовлен из углепластика, силовые элементы конструкции - из алюминия.

Конструкция дрона

В исследованном образце установлена кумулятивная осколочно-фугасная боевая часть весом 15 кг, по своим характеристикам аналогичная другим боевым частям иранских «Шахедов». Силовая установка представлена китайским двухтактным бензиновым двигателем DLE 111.

Подобные малолитражные двигатели уже неоднократно фиксировались в конструкции российских дронов «Гербера», «БМ-35», «Пародия» и «Дельта».

Учитывая емкость топливного бака - 28 литров - дальность применения Shahed-107 составляет около 300 км.

Система навигации построена на инерциальной навигационной системе, подобной Sadra, защитном блоке от помех и четырехэлементной помехоустойчивой антенне. Управление полетом осуществляется полетным контроллером.

Компоненты для создания дрона

География электронной компонентной базы этого дрона традиционна для иранских и российских разработок: США, Швейцария, Китай, Япония, Тайвань, Нидерланды, Ирландия.

«Появление Shahed-107 у России и его применение против Украины - это еще одно доказательство углубления сотрудничества между Тегераном и Москвой. Иранское оружие продолжает проходить боевые испытания именно на украинской земле», - добавили в ГУР.

