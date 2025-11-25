В Дроздах продают коттедж 2 25.11.2025, 11:16

2,296

Цену скинули на миллион рублей, но его стоимость все равно может удивить.

В Дроздах в Минске продают коттедж, в котором кроме жилья находится салон красоты. Владелец опустил цену на 300 тысяч долларов, но он все равно мало кому по карману. Вероятно, строил недвижимость бывший премьер-министр Геннадий Новицкий, пишет «Зеркало».

В Дроздах на улице Речной продают большой трехэтажный коттедж площадью 757 «квадратов». Дом построили в 2015 году.

Внутри — два отдельных жилых этажа: пять комнат, две мастер-спальни, большая кухня, гардеробные и современная гостиная-столовая с панорамными окнами. Санузлов тоже хватает — четыре штуки: один особенно роскошный, с ванной, биде и душевой, два других тоже с ваннами и биде, и один просто с душевой кабиной.

«Современное жилье с двумя мастер-спальнями, пятью комнатами, четырьмя гардеробными, просторной кухней, четырьмя санузлами и гостиной-столовой-кухней с панорамными окнами. Шале 80 м², с террасой и камином, — прописано в объявлении. — Бизнес-пространство — с ресепшеном, восьмью кабинетами, зоной у бассейна и парковкой на восемь авто».

Интерьер делали из итальянских и немецких материалов.

Для безопасности поставили 16 камер и систему Ajax, которая также защищает от протечек в бойлерной и у бассейна.

Дом расположен на участке в 17 соток.

Изначально жилье продавали за 4,5 млн долларов, или 13 млн 348,3 тысячи рублей. Однако уже спустя месяц после публикации объявления ценник существенно скинули. Сейчас его продают за 4,3 млн долларов, или 12 млн 274 тыс. рублей.

Кто построил эту недвижимость

Выставленный сейчас на продажу дом внешне до высокой степени схожести похож на тот, который возвел, как писали СМИ в 2013 году, бывший премьер-министр Беларуси Геннадий Новицкий. Как отмечалось, для этого чиновник брал льготный кредит. Однако неизвестно, владеет ли экс-глава правительства недвижимостью до сих пор.

Премьером Новицкий пробыл недолго. Поводом для отставки стал крупный скандал с «приписками» в сельском хозяйстве.

Как сложилась дальнейшая судьба Новицкого, неизвестно.

