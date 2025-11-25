закрыть
25 ноября 2025, вторник, 12:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Абу-Даби начались переговоры США, России и Украины по мирному плану Трампа

7
  • 25.11.2025, 11:35
  • 2,688
В Абу-Даби начались переговоры США, России и Украины по мирному плану Трампа
Дэн Дрисколл
Фото: AFP

Cамые сложные вопросы было решено оставить для личной встречи Трампа с Зеленским.

Министр армии США Дэн Дрисколл проводит встречи с российской делегацией и руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым в Абу-Даби для обсуждения американского мирного плана, сообщают источники Financial Times.

По их данным, переговоры с представителями Москвы начались в понедельник вечером, 24 ноября, и должны были продолжиться во вторник. Кто именно приехал от Кремля, не уточняется. Встреча с Будановым пройдет также во вторник.

Дрисколл представляет план президента США Дональда Трампа, который был сокращен с 28 до 19 пунктов после переговоров с украинцами в Киеве и Женеве.

Из него убрали требования о передаче России Донбасса и другие чувствительные территориальные положения, рассказали два источника Politico, знакомые с процессом.

По их словам, самые сложные вопросы было решено оставить для личных переговоров между Трампом и Зеленским. По данным ABC News, из первоначального плана также исключили положения об ограничении численности украинской армии и об амнистии за действия, совершенные во время войны.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип