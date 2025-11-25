В Абу-Даби начались переговоры США, России и Украины по мирному плану Трампа 7 25.11.2025, 11:35

2,688

Дэн Дрисколл

Фото: AFP

Cамые сложные вопросы было решено оставить для личной встречи Трампа с Зеленским.

Министр армии США Дэн Дрисколл проводит встречи с российской делегацией и руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым в Абу-Даби для обсуждения американского мирного плана, сообщают источники Financial Times.

По их данным, переговоры с представителями Москвы начались в понедельник вечером, 24 ноября, и должны были продолжиться во вторник. Кто именно приехал от Кремля, не уточняется. Встреча с Будановым пройдет также во вторник.

Дрисколл представляет план президента США Дональда Трампа, который был сокращен с 28 до 19 пунктов после переговоров с украинцами в Киеве и Женеве.

Из него убрали требования о передаче России Донбасса и другие чувствительные территориальные положения, рассказали два источника Politico, знакомые с процессом.

По их словам, самые сложные вопросы было решено оставить для личных переговоров между Трампом и Зеленским. По данным ABC News, из первоначального плана также исключили положения об ограничении численности украинской армии и об амнистии за действия, совершенные во время войны.

