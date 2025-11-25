Белорус купил б/у смартфон, а его заблокировали из Туркменистана 3 25.11.2025, 11:32

2,946

Что произошло?

Минчанин купил с рук Samsung Galaxy S25 в запечатанной коробке, но спустя две недели смартфон внезапно заблокировался: в нем оказалось установлено ПО компании из Туркменистана, которая выдала устройство в рассрочку другому человеку. Позже выяснилось, что коробка и наклейки были поддельными, а таких случаев с «новыми» телефонами без документов становится все больше, пишет «Онлайнер».

«Выгодная» покупка

Валерий (имя изменено по просьбе читателя) нашел на популярном сайте выгодное предложение — с виду новый смартфон Samsung Galaxy S25 в заводской упаковке и без следов вскрытия. Цена была ощутимо ниже, чем в магазине, что и привлекло внимание белоруса.

— Я понимал, что покупаю с рук, но когда видишь запечатанный флагман по цене на пару сотен ниже, сложно устоять, — признается Валерий.

При встрече продавец позволил вскрыть упаковку, устройство у Валерия не вызвало никаких подозрений: телефон был полностью рабочим, IMEI на устройстве совпадал с наклейкой на коробке.

Однако спустя две недели случилось неожиданное. В один момент на экране смартфона появилось странное уведомление: «Устройство подлежит оплате по рассрочке. В случае неуплаты будет заблокировано». Отправитель — некий Simurg. Сообщение исчезло сразу после прочтения, и найти его следы в системе не удалось.

— Я даже не понял, что это было. Ни в уведомлениях, ни в истории — ничего. Просто всплыло и исчезло», — вспоминает Валерий.

Кто такие Simurg?

Спустя еще несколько дней экран телефона встретил минчанина еще более тревожным сообщением: «Устройство заблокировано. Данные переданы в органы принудительного исполнения Туркменистана!»

Там же был указан номер телефона, позвонив по нему, Валерий узнал, что Simurg — это компания из Туркменистана, предоставляющая рассрочку на смартфоны. Перед передачей устройства клиенту они вскрывают коробку, устанавливают специальное ПО, которое позволяет удаленно управлять телефоном через IMEI: присылать сообщения, блокировать устройство, отслеживать статус оплаты.

«Нам жаль, но, похоже, наш клиент продал телефон третьим лицам, не погасив рассрочку. Поэтому устройство было заблокировано», — сообщили белорусу по телефону.

Более того, сотрудники Simurg были удивлены, что Валерий получил телефон в заводской упаковке с совпадающим IMEI. По их словам, до полного погашения долга упаковка и документы хранятся у компании и не передаются клиенту.

Валерий попытался решить проблему, обратившись к белорусским специалистам, но те оказались единодушны: с новыми моделями Samsung и Android 16 ничего сделать нельзя.

«IMEI вшит в чип на плате. Даже если перепрошить систему, это не поможет — блокировка идет на уровне железа», — объяснили мастера мужчине.

Также ремонтники рассказали, что в последние недели в сервисы обращались и другие владельцы «заблокированных» смартфонов, купленных с рук, и почти все — флагманские модели Samsung. Они советуют проверять в подобных ситуациях IMEI по специальным базам в сервисных центрах, по которым можно выяснить, находится ли устройство в рассрочке, корпоративной собственности, под арестом или в розыске.

Валерий в итоге сдал телефон в сервис на запчасти, чтобы получить обратно хотя бы часть потраченных денег. Специалисты выяснили: сам смартфон оригинальный, а вот коробка — подделка. Наклейки с IMEI тоже были фальшивыми. Оказывается, на платформах объявлений все чаще появляются предложения «новых» телефонов без документов, якобы «из Европы».

Журналисты обратились в белорусское представительство компании Samsung, чтобы они прокомментировали ситуацию.

— Чтобы избежать подобных ситуаций, стоит приобретать технику в авторизованных магазинах электроники, где продавец гарантирует качество товара. Также можно проверить подлинность смартфона по его IMEI на официальном сайте Samsung.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com