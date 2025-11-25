закрыть
25 ноября 2025, вторник, 12:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы недовольны китайскими электрокарами

5
  • 25.11.2025, 11:39
  • 4,120
Белорусы недовольны китайскими электрокарами
иллюстративное фото

Водители столкнулись с несколькими проблемами.

После небольшого похолодания владельцы китайских электромобилей в Беларуси начали сообщать о проблемах: при полном заряде машины едва проезжают 200 км, у некоторых возникают сбои при зарядке, заметил телеграм-канал «Хартия-97%».

Массовый импорт электрокаров из Китая вызвал ажиотаж, но пока остаётся неизвестным, как эти модели будут работать в холодные зимы и как поведут себя батареи через несколько лет эксплуатации.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип