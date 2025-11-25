Белорусы недовольны китайскими электрокарами 5 25.11.2025, 11:39

4,120

иллюстративное фото

Водители столкнулись с несколькими проблемами.

После небольшого похолодания владельцы китайских электромобилей в Беларуси начали сообщать о проблемах: при полном заряде машины едва проезжают 200 км, у некоторых возникают сбои при зарядке, заметил телеграм-канал «Хартия-97%».

Массовый импорт электрокаров из Китая вызвал ажиотаж, но пока остаётся неизвестным, как эти модели будут работать в холодные зимы и как поведут себя батареи через несколько лет эксплуатации.

