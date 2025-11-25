Белорусы недовольны китайскими электрокарами

Белорусы недовольны китайскими электрокарами5
- 25.11.2025, 11:39
- 4,120
Водители столкнулись с несколькими проблемами.
После небольшого похолодания владельцы китайских электромобилей в Беларуси начали сообщать о проблемах: при полном заряде машины едва проезжают 200 км, у некоторых возникают сбои при зарядке, заметил телеграм-канал «Хартия-97%».
Массовый импорт электрокаров из Китая вызвал ажиотаж, но пока остаётся неизвестным, как эти модели будут работать в холодные зимы и как поведут себя батареи через несколько лет эксплуатации.