Украшение с тайным значением: ученые раскрыли значение редкой находки 25.11.2025, 12:09

иллюстративное фото

Изделие обнаружили на руинах замка в Польше.

Во время недавних исследований ученые, в частности из Вроцлавского университета и его Института археологии, исследовали слои во рву замка и подтвердили, что найденный там драгоценный камень соответствует предметам, связанным с высокопоставленными лицами, пишет Heritage Daily.

Позолоченная серебряная оправа с аметистом, упомянутая в исследовании, была описана как «достойная герцога». Исследователи отметили, что металл был позолочен амальгамным золочением, что было подтверждено с помощью XRF- и SEM-EDS-анализа, который обнаружил сильные следы ртути.

Они объяснили, что аметист был установлен как кабошон в конусообразной оправе с ажурными лучами или лепесткообразными формами вокруг него. В исследовании также отмечалось: «Согласно средневековому фольклору, аметист защищал от яда, символизируя веру, скромность и мученичество. Он должен был защищать от подагры, кошмаров, измены, обмана, плена, слепоты, очарования и удушения».

Техники, упомянутые в анализе, являются общепринятыми инструментами, используемыми для исследования исторических металлов. Рентгеновская флуоресценция помогает определить состав сплавов без повреждения объекта, а SEM-EDS предоставляет микроуровневый обзор структуры поверхности и химических элементов.

Амальгамное золочение, обнаруженное с помощью этих методов, было дорогим и квалифицированным процессом, предполагавшим нанесение золота, смешанного со ртутью. Такие детали помогают проследить, где могли быть изготовлены предметы и как их ценили в средневековой Европе.

Символическое значение аметиста также демонстрирует, как люди того времени связывали драгоценные камни с защитой в повседневной жизни и на долгих путях.

Эта находка проливает свет на то, как предметы роскоши циркулировали между регионами и как они могли попасть в небольшие или временные поселения, расположенные вдоль основных торговых путей. Авторы предположили, что оправу мог потерять кто-то, кто путешествовал через крепость в те годы, когда она была таможенным пунктом.

