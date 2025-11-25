закрыть
25 ноября 2025, вторник
В двух отраслях вдруг раскрыли «масштабную коррупцию»

  • 25.11.2025, 12:18
Возбуждено 16 уголовных дел.

Генпрокуратура рассказала о масштабной коррупции, которую выявили в перерабатывающей и энергетической сферах. Возбуждено 16 уголовных дел за взятки, незаконные вознаграждения и хищения через злоупотребление полномочиями, пишет «Зеркало».

По результатам проверки возбуждено 16 уголовных дел о получении и даче взяток, принятии и предоставлении незаконного вознаграждения, а также хищении путем злоупотребления служебными полномочиями по статьям 430, 431, 433 и 210 УК.

Расследование выявило схемы хищений и взяточничества должностными лицами госорганизаций в перерабатывающей и энергетической отраслях. Они были связаны:

- с выбором поставщиков продукции для государственных организаций и заключением с ними договоров с последующей оплатой;

- определением подрядчиков для восстановления работы автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии, - установкой программного обеспечения и содействием в оплате выполненных работ;

- приемкой в эксплуатацию электросетей, ускорением установки точек переключения кабелей и проведением испытаний объектов строительства.

«Размер незаконных вознаграждений и взяток определялся исходя из фактически поступивших от заказчиков денег (до 2% от суммы заказа), объемов и частоты отгрузки, а также своевременности оплаты и составлял от 300 рублей до 2000 долларов», — рассказали в прокуратуре.

При этом сумма похищенного через злоупотребление полномочиями превысила 15 00 рублей.

Вина подозреваемых подтверждена документами, банковскими и бухгалтерскими данными. Из десяти опрошенных подозреваемых все признали факты дачи и получения взяток и обязались вернуть незаконно полученные средства.

Для проведения предварительного расследования дела направлены в подразделения Следственного комитета по Гомельской, Минской и Брестской областям, а также по Минску. Генеральная прокуратура взяла ход расследований под свой контроль.

