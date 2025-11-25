закрыть
25 ноября 2025, вторник, 13:30
Популярные у детей и подростков снеки запрещены к продаже в Беларуси

1
  • 25.11.2025, 12:31
  • 1,486
В них нашли недопустимые добавки.

В Беларуси запретили продавать популярные у детей и подростков снеки, включив продукт в Реестр опасной продукции Госстандарта.

В частности, под запрет попали ставшие популярными среди белорусских детей китайские снеки - латяо. Проверка выявила, что многие из китайских снеков являются опасной продукций.

В частности, попала под запрет соевая закуска «Рыбная нарезка» Lyu jin long. Запретили и снеки этого производителя со вкусом камчатского краба. В них нашли недопустимые пищевые добавки - подсластители Е952 и Е955.

Еще в трех видах снеков со вкусом краба, креветки и лобстера от производителя Huang Peng Fei нашли несоответствия в маркировке. Производитель не указал, что в продукте содержится сахар или подсластители.

Затем еще в закуске со вкусом вишневых фрикаделек бренда Mianjinwangzi был обнаружен недопустимый эмульгатор Е473.

И латяо со вкусом рыбы Huang Peng Fei попала под запрет из-за изоаскорбата натрия Е316 в составе.

