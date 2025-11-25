закрыть
25 ноября 2025, вторник, 13:30
Российский дрон упал на дом в Молдове

3
  • 25.11.2025, 12:34
  • 3,736
Российский дрон упал на дом в Молдове

Людей эвакуировали.

Во время ночной атаки России на Украину один из беспилотников залетел в воздушное пространство Молдовы, и упал на дом в городе Кухурештий-де-Жос.

Об этом сообщает полиция Молдовы.

«Несколько минут назад в саду в городе Кухурештий-де-Жос, Флорештский район, дрон упал на дом охранника», - написала полиция Молдовы в Facebook.

Отмечается, что на место происшествия отправилась команда отдела взрывчатки и техники полиции. При этом людей из окрестных домов эвакуировали, а периметр оцепила полиция.

Фото: facebook.com/politiarepubliciimoldova

«Происхождение дрона пока неизвестно. Полиция расследует происшествие», - добавили в полиции.

Также отмечалось, что рано утром по меньшей мере два дрона вошли в воздушное пространство Румынии. Предупреждения о воздушной угрозе были выданы в уездах Тулча, Галац и Вранча.

