Российский дрон упал на дом в Молдове

Российский дрон упал на дом в Молдове3
- 25.11.2025, 12:34
Людей эвакуировали.
Во время ночной атаки России на Украину один из беспилотников залетел в воздушное пространство Молдовы, и упал на дом в городе Кухурештий-де-Жос.
Об этом сообщает полиция Молдовы.
«Несколько минут назад в саду в городе Кухурештий-де-Жос, Флорештский район, дрон упал на дом охранника», - написала полиция Молдовы в Facebook.
Отмечается, что на место происшествия отправилась команда отдела взрывчатки и техники полиции. При этом людей из окрестных домов эвакуировали, а периметр оцепила полиция.
«Происхождение дрона пока неизвестно. Полиция расследует происшествие», - добавили в полиции.
Также отмечалось, что рано утром по меньшей мере два дрона вошли в воздушное пространство Румынии. Предупреждения о воздушной угрозе были выданы в уездах Тулча, Галац и Вранча.