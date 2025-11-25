Стало известно, как у Трампа писали «мирный план» для Украины 25.11.2025, 13:20

Журналисты WSJ раскрыли подробности.

США начали разработку «мирного плана» по Украине в октябре, после приказа президента Дональда Трампа своей команде по национальной безопасности разработать план прекращения российско-украинской войны так же, как они остановили боевые действия в секторе Газа. Издание The Wall Street Journal рассказало, как создавался план и кто оказал наибольшее влияние на конечный документ.

Начало работы

По данным источников издания, первый проект плана начали писать посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время обратного перелета с Ближнего Востока, на волне успеха после заключения соглашения между Израилем и ХАМАС, и работали над документом на протяжении месяца.

По данным источников при этом Виткофф и Кушнер опирались на информацию, полученную от кремлевского инсайдера. Высокопоставленный украинский чиновник также организовал как минимум два телефонных разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Обсуждения с Россией

При этом значительный вклад в разработку плана сделал спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев, который также имеет давние отношения с Кушнером:

«Представители США привезли документ в Майами в выходные перед Хэллоуином, где провели с Дмитриевым три дня интенсивных обсуждений. По словам источников, у всех троих были схожие взгляды на то, как должно выглядеть предложение, хотя у Дмитриева были гораздо более конкретные идеи».

При этом, как отмечается в статье, Виткофф, беседуя с американскими и иностранными официальными лицами и изучая разведывательные оценки, пришел к выводу, что Украина находится в более слабом военном положении, и ей необходимо будет пойти на большие уступки, чем Москва, в мирном соглашении, чтобы иметь хоть какую-то надежду на прекращение войны Кремлем.

В свою очередь, Дмитриев настаивал на том, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО и должна полностью вывести войска из Донбасса и других территорий, на которые претендует Россия. Дмитриев также предложил США и России подписать экономические соглашения в области искусственного интеллекта, энергетики и многих других областях.

Участие Украины

По данным источников, когда Виткофф и Кушнер пригласили советника президента Украины по национальной безопасности Рустема Умерова в Майами, чтобы показать ему план, он прямо заявил им, что это выгоднее для России, чем для Украины. Он порекомендовал связаться с Зеленским по телефону, чтобы его проинформировать.

16 ноября Кушнер и Виткофф ознакомили украинского президента с планом, пишет WSJ. Зеленский поблагодарил их и Трампа за их усилия по достижению мирного соглашения. Он пообещал связаться с ними, изложив свои соображения, и сказал, что над планом нужно поработать. В те выходные Зеленский провел второй телефонный разговор с Умеровым и Виткоффом:

«При этом, по данным источников, большинство положений плана были написаны Виткоффом и Кушнером до консультаций с представителями России и Украины».

Раскрытие плана

Государственному секретарю Марко Рубио передали копию плана в Белом доме во время визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в Вашингтон 18 ноября. По словам официальных лиц, Рубио знал об инициативе Виткоффа-Кушнера, но не знал всего объема того, что они подготовили до этого.

После того, как были обнародованы детали плана, Белый дом столкнулся с внезапным кризисом из-за односторонних условий. По словам чиновников, Рубио пришлось отвечать на звонки разгневанных европейских чиновников и законодателей.

Законодатели сообщили журналистам на конференции, что Рубио сообщил им, что на первоначальный проект повлиял некий россиянин, не назвав имени Дмитриева. Он также сообщил, что план включает в себя элементы, предложенные Умеровым и другими украинскими чиновниками.

Однако позже Рубио опроверг это утверждение.

«Автором мирного предложения являются США», — заявил он в заявлении, добавив: «Оно основано на предложениях российской стороны. Но оно также основано на предыдущих и текущих предложениях Украины».

Рубио, Виткофф и Кушнер в спешном порядке организовали встречу с украинскими и европейскими официальными лицами в Женеве и согласовали изменения в плане, чтобы сделать его более приемлемым для Киева, включая увеличение предельного размера украинских вооруженных сил и исключение положений, запрещающих членство Украины в НАТО. При этом они обещают, что окончательный мирный план обеспечит достижение основных целей Украины.

