«Как это выходит?» 2 25.11.2025, 13:48

Белорус заметил, что наш шоколад дешевле в России.

Шоколад дорожает во всем мире — все из-за роста цен на какао-бобы. Но цены поднимаются неравномерно, заподозрил читатель Олег, сопоставив цены на один и тот же шоколад «Коммунарки» в Беларуси и России, пишет «Онлайнер».

19 ноября Олег был в «Пятерочке» в Брянской области. Там темный шоколад с начинкой из черной смородины и шоколад с трюфельной начинкой «Коммунарки» стоили по 153,99 российского рубля (это 6,7 белорусского рубля). 219,99 российского рубля (9,57 белорусского рубля) — цена без скидочной карты.

На следующий день, 20 ноября, Олег пришел в белорусский «Евроопт» и зафиксировал цены на те же шоколадки: с начинкой из черной смородины — 8,79 рубля, с трюфельной начинкой — 6,99 рубля. Там цены были без скидки.

— В России срок годности был до 08.2026, а карты «Пятерочки» есть у всех — а даже если нет, на кассе свою прикладывают и продают по этой цене. Почему в России могут продавать дешевле, а как же перевозка, логистика, зарплата водителя? — задается вопросом читатель.

Фото: onliner.by

Журналисты показали эти ценники представителям «Коммунарки» — там ответили, что, судя по желтому ценнику, товар сейчас продается со скидкой. А обычная цена их шоколада в России не такая уж низкая, она вполне сравнима с нашей.

— Исходя из фото с желтым ценником, предполагаем, что представленная цена в сети является акционной и продукт реализуется по глубокой скидке, не менее 30%.

Если посчитать, сколько шоколад должен стоить без акции (учитывая торговые надбавки на экспортном рынке), выходит около 198,9 российского рубля (8,65 белорусского), добавили на «Коммунарке».

— Это при конвертации не является кардинально низкой ценой, если сравнивать с полочной ценой на внутреннем рынке.

Журналисты посмотрели, сколько стоит этот шоколад в других российских сетях: на 25 ноября его можно было купить по цене от 199,9 до 299,9 российского рубля. Акции дают более выгодную цену — но такое не повсеместно.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com