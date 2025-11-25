В Сеть попал интересный тест на образное мышление

В Сеть попал интересный тест на образное мышление13
- 25.11.2025, 14:10
- 3,204
Испытайте себя.
Образное мышление — это способность замечать в простом сложное и видеть связи там, где другие видят лишь набор деталей. Оно опирается не на формулы, а на метафоры, ассоциации и целостный взгляд: вы не «считаете» элементы, вы складываете их в смысл, пишет «Вокруг света».
Такой тип мышления помогает понимать визуальные намёки, считывать контекст, ловить атмосферу и мгновенно догадываться о скрытых закономерностях. Именно он делает нас чуткими к дизайну, киноязыку, архитектуре, невербальной коммуникации.
В этом тесте вам нужно лишь внимательно посмотреть на картинку. Если вы видите структуру, а не случайное нагромождение, — образное мышление у вас на высоте.
Итак, сколько кубиков не хватает на картинке? Свой ответ напишите в комментариях.