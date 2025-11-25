В Сеть попал интересный тест на образное мышление 13 25.11.2025, 14:10

3,204

Испытайте себя.

Образное мышление — это способность замечать в простом сложное и видеть связи там, где другие видят лишь набор деталей. Оно опирается не на формулы, а на метафоры, ассоциации и целостный взгляд: вы не «считаете» элементы, вы складываете их в смысл, пишет «Вокруг света».

Такой тип мышления помогает понимать визуальные намёки, считывать контекст, ловить атмосферу и мгновенно догадываться о скрытых закономерностях. Именно он делает нас чуткими к дизайну, киноязыку, архитектуре, невербальной коммуникации.

В этом тесте вам нужно лишь внимательно посмотреть на картинку. Если вы видите структуру, а не случайное нагромождение, — образное мышление у вас на высоте.

Итак, сколько кубиков не хватает на картинке? Свой ответ напишите в комментариях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com