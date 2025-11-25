закрыть
25 ноября 2025, вторник, 15:57
«Как только растает, опять поеду»

1
  • 25.11.2025, 14:22
  • 1,284
Фото: Елена Бушуева

Страну вовсю заметает снегом, но в лесах все еще есть грибники.

До зимы осталось меньше недели, но многие продолжают ходить в лес на тихую охоту. Ведь там все еще есть поздние осенние грибы.

Tochka.by посмотрела, где в стране хвастаются «уловом».

И снег не помеха

В Брестской области в Жабинковском районе можно встретить заядлых грибников.

@nadezhda_khilchuk #грибанутаяя #жабинка #брестскаяобласть🇧🇾 #грибы2025 ♬ оригинальный звук - ГРИБАНУТАЯ

- У нас с утра в районе шел снег. К обеду выглянуло солнышко, снег начал таять. Это дало возможность насобирать корзинку зеленушек, – рассказывает женщина.

Она уверена, что пойдет за грибами еще.

К слову, люди поактивничали в комментариях.

Многие удивлялись, что в такую погоду можно собирать грибы. Кто-то даже не верил или завидовал.

Вот только некоторые из комментариев:

«Как только растает, опять поеду»

«Я раньше думала, что я такая сумасшедшая в плане соборов грибов»

«У вас, наверное, не было морозов. У нас было минус 6, все замерзло»

«Ну да, неплохие грибочки»

«Завидую»

«Кому верить? Объявлен сильный снегопад в Брестской области, и действительно был, а у вас – чудом осень».

