«Как только растает, опять поеду»1
- 25.11.2025, 14:22
Страну вовсю заметает снегом, но в лесах все еще есть грибники.
До зимы осталось меньше недели, но многие продолжают ходить в лес на тихую охоту. Ведь там все еще есть поздние осенние грибы.
Tochka.by посмотрела, где в стране хвастаются «уловом».
И снег не помеха
В Брестской области в Жабинковском районе можно встретить заядлых грибников.
- У нас с утра в районе шел снег. К обеду выглянуло солнышко, снег начал таять. Это дало возможность насобирать корзинку зеленушек, – рассказывает женщина.
Она уверена, что пойдет за грибами еще.
К слову, люди поактивничали в комментариях.
Многие удивлялись, что в такую погоду можно собирать грибы. Кто-то даже не верил или завидовал.
Вот только некоторые из комментариев:
«Я раньше думала, что я такая сумасшедшая в плане соборов грибов»
«У вас, наверное, не было морозов. У нас было минус 6, все замерзло»
«Ну да, неплохие грибочки»
«Завидую»
«Кому верить? Объявлен сильный снегопад в Брестской области, и действительно был, а у вас – чудом осень».