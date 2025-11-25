Единственные в Беларуси столетние двойняшки отпраздновали юбилей 1 25.11.2025, 14:32

На двоих у сестер 10 внуков и 15 правнуков.

В Волковыске сегодня отметили столетний юбилей сестры-близнецы Лариса Байбус и Тамара Калиновская.

На двоих у сестер 10 внуков и 15 правнуков. Они — единственные в Беларуси столетние долгожители-двойняшки.

Настоящий день рождения сестер — 22 сентября, но из-за давней ошибки в документах они стали моложе на 2 месяца и празднуют появление на свет 25 ноября.

Лариса Антоновна Байбус всю жизнь проработала стоматологом, а Тамара Антоновна Калиновская — бухгалтером на хлебозаводе.

Достижение внесено в Национальный реестр рекордов Беларуси.

Фото: Onliner.by

