Он способен эффективно противостоять беспилотникам и ракетным угрозам.

Французский авианосец «Шарль де Голль» (R91), единственный действующий авианосец страны и первый построенный во Франции корабль с ядерной энергетической установкой, остается ключевым элементом национальной обороны и проекции силы за рубежом. Он был введен в строй в 2001 году и после модернизации рассчитывает служить как минимум до 2030-х годов, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Закладка корабля началась в 1989 году, а проект сопровождался серьезными задержками и перерасходом бюджета. Тем не менее «Шарль де Голль» стал полноценной боевой платформой, способной нести до 40 самолетов, включая истребители Rafale M, вертолеты и самолеты ДРЛО E-2C Hawkeye. Силовая установка из двух реакторов K15 обеспечивает скорость до 27 узлов и практически неограниченную дальность плавания.

Авианосец использует катапультную систему CATOBAR, аналогичную американской, что позволяет запускать палубную авиацию в высоком темпе. Для самообороны корабль оснащен ракетами Aster 15, комплексами Mistral и современными радарами Thales.

«Шарль де Голль» активно участвовал в операциях в Афганистане, Ливии и в кампаниях против ИГИЛ в Сирии и Ираке, обеспечивая удары и разведку.

В 2017 году авианосец прошел глубокую модернизацию, а в 2027–2028 годах его ждет программа ATM3: установка РЛС Sea Fire, нового боевого управления SETIS 3.0 и переоснащение пусковых установок. Это позволит эффективнее противостоять беспилотникам и новым ракетным угрозам до ввода в строй авианосца следующего поколения PA-Ng.

«Шарль де Голль» остается центральным элементом стратегической мощи Франции и ее роли в НАТО.

