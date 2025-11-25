закрыть
«Челси» – «Барселона»: назван неожиданный фаворит центрального матча Лиги чемпионов

  • 25.11.2025, 14:49
В последний раз команды встречались на официальном уровне в 1/8 финала ЛЧ сезона 2017/18.

В ночь на 26 ноября состоится матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором «Челси» примет «Барселону», пишет sports24.kz.

Рассудит соперников словенский арбитр Славко Винчич.

«Челси» является фаворитом данного противостояния по версии суперкомпьютера Opta. Вероятность победы хозяев составляет 43%, гостей – 32,9%. Ничья оценивается в 24,1%.

В последний раз команды встречались на официальном уровне в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2017/18. Первый матч завершился вничью (1:1), второй – разгромной победой каталонцев со счетом 3:0.

В турнирной таблице ЛЧ команды занимают 12 и 11 места, набрав по семь очков.

